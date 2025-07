Adam Sandler feiert die Premiere von "Happy Gilmore 2"

Adam Sandler (58) strahlte auf dem roten Teppich in New York City bei der Premiere seines neuen Netflix-Films "Happy Gilmore 2". Der 58-jährige Schauspieler erschien in einem entspannten Sommer-Outfit – einem farbenfrohen Hawaiihemd, Shorts und Sneakern – und wurde dabei von seiner Ehefrau Jackie begleitet. Fast 30 Jahre nach dem ersten Teil kehrt Adam in die Rolle des exzentrischen Golfspielers zurück. Die Premiere war jedoch von gemischten Gefühlen geprägt, da der Film nach dem Tod seines Co-Stars Carl Weathers (✝76) noch einmal überarbeitet werden musste. Carl, der als Derick "Chubbs" Peterson einer der Publikumslieblinge der Originalversion war, verstarb im Februar 2024.

Wie Adam in einem Interview mit Collider erklärte, hatte Carl ursprünglich eine zentrale Rolle in der Fortsetzung. Nach seinem plötzlichen Tod wurde das Drehbuch jedoch überarbeitet, um den Verlust zu respektieren und zu würdigen. "Wir haben viele schöne Anspielungen auf Chubbs gemacht", so Adam. Man entschied sich, über Erinnerungen und Träume eine Verbindung zu dem verstorbenen Charakter zu schaffen. Neben Adam kehren auch die Originaldarsteller Ben Stiller (59) und Julie Bowen (55) zurück. Neu mit dabei sind unter anderem Margaret Qualley (30), Adams Tochter Sunny und sogar Stars wie Eminem (52) und Bad Bunny (31).

Adam, bekannt für seinen bodenständigen Humor und zahlreiche Komödien, hat sich mit Filmen wie "Happy Gilmore" und "Billy Madison" einen Kultstatus erarbeitet. Privat verbindet ihn mit Jackie eine über zwanzigjährige Ehe, die als Fels in der Brandung Hollywoods gilt. Jackie hatte auch in früheren Projekten ihres Mannes Cameo-Auftritte. Besonders stolz zeigte sich Adam auf seine Tochter Sunny, die in der Fortsetzung seine Filmtochter spielt. Für den Schauspieler, der eigentlich nie mit einem zweiten Teil gerechnet hatte, ist die Arbeit am Film auch eine Familienangelegenheit. "Es ist schon etwas Besonderes, wenn man solche Momente teilen kann", sagte er mit einem Lächeln.

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

MOVIESTORE COLLECTION LTD / action press Carl Weathers und Adam Sandler in "Happy Gilmore", 1996

Getty Images Adam und Jackie Sandler mit den Töchter Sadie und Sunny bei den Kids' Choice Awards 2024