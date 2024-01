"Mean Girls"-Kino-Comeback: Star-Alarm bei der Filmpremiere

Die Stars geben sich die Klinke in die Hand! 2024 kehrt der Kult-Teeniefilm "Mean Girls" in die Kinos zurück. Mit einer neuen Besetzung wird die Highschool-Komödie völlig neu erzählt. Am Montag ist es endlich so weit: "Mean Girls – Der Girls Club" feiert seine Premiere. Mit dabei sind auch die Originalstars um Lindsay Lohan (37). Aber andere Hollywoodstars feiern ebenfalls die Rückkehr des Kinohits!

Die "Mean Girls"-Premiere lockt eine ganze Menge Prominenz an. Auf dem roten Teppich glänzt natürlich vor allem die Besetzung. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen Reneé Rapp (23) und Angourie Rice (23) sind auch die Nebencharaktere Christopher Briney (25) sowie Tina Fey (53) und Jon Hamm (52), begleitet von ihren Partnern, dabei. Rapperin Megan Thee Stallion (28) flasht die Fotografen in einem hautengen Meerjungfrauen-Kleid, das in metallischem Lila glänzt. Zwischen den US-Stars findet sich aber auch ein deutscher Promi: Im Glitzer-Anzug posiert Influencer Riccardo Simonetti (30) auf dem Red Carpet.

Die Neuauflage von "Mean Girls" erzählt oberflächlich dieselbe Geschichte wie das Original. Allerdings wurde die Handlung überarbeitet und mit Musical-Elementen der aktuellen Zeit angepasst. So singt Protagonistin Reneé den Song "Not My Fault" zusammen mit Megan. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Tina, die ihre Rolle als Lehrerin Ms. Norbury bereits im Original verkörperte.

Getty Images Tina Fey und Angourie Rice, "Mean Girls"-Darstellerinnen

Getty Images Riccardo Simonetti, deutscher Influencer

Getty Images Reneé Rapp und Megan Thee Stallion bei der "Mean Girls"-Premiere 2024

