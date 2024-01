"Sie ist die Coolste": Reneé Rapp ist begeistert von Lindsay

Sie kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus! Reneé Rapp (24) erlangte durch die Erfolgsserie "The Sex Lifes of College Girls" Bekanntheit. Nun schlüpft die Schauspielerin in dem Kultfilm-Remake "Mean Girls – Der Girls Club" in die Rolle der fiesen Regina George. Im Original von 2004 wird die Schulzicke von Rachel McAdams (45) gespielt. Lindsay Lohan (37) besetzte derweil die Rolle ihres Gegenparts Cady Heron. Und auch in dem Remake des Filmhits wird Lindsay zu sehen sein – ganz zu Reneés Begeisterung!

Am vergangenen Sonntag war Reneé in der Show "Watch What Happens Life With Andy Cohen" zu Gast. Dort wurde die Blondine zu Lindsays Gastauftritt in der Neuauflage der Teenie-Komödie befragt. "Ich war so aufgeregt. Ich meine, sie ist natürlich die Coolste und es war einfach inspirierend", verriet die 24-Jährige. Neben ihrer Bewunderung ist der US-Amerikanerin noch etwas anderes im Gedächtnis geblieben: "Außerdem war sie zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Und ich liebe Babys!"

Erst im Juli vergangenen Jahres begrüßten Lindsay und ihr Ehemann Bader Shammers einen Sohn auf der Welt. Der Kleine hört auf den Namen Luai. Auf der "Mean Girls"-Premiere" zeigte sich die frisch gebackene Mama dann das erste Mal nach der Geburt wieder auf dem roten Teppich.

ActionPress/Paramount Pictures Reneé Rapp als Regina George in "Mean Girls – Der Girls Club", 2024

United Archives GmbH Lacey Chabert, Rachel McAdams, Lindsay Lohan und Amanda Seyfried in "Mean Girls", 2004

Getty Images Reneé Rapp, Tina Fey, Lorne Michaels, Lindsay Lohan, Angourie Rice und Bebe Wood

