Endlich: Kultfilm "Mean Girls" kehrt 2024 zurück ins Kino

Die bösen Mädchen sind zurück. 2004 eroberte die Teenager-Komödie "Mean Girls – Vorsicht bissig!" die Kinos. Mit viel Witz schlüpfte Lindsay Lohan (37) in die Rolle der neuen Mitschülerin, die sich mit der Schulzicke anfreundet und dann selbst zu einer wird. An ihrer Seite brillierte Rachel McAdams (45) in dem Coming-of-Age-Streifen. 2024 kehrt der Film nach 20 Jahren mit einer Neuauflage zurück in die Kinos – und das verrät der erste Trailer!

Mit dem Titel "Mean Girls – Der Girls Club" kehrt der Kinohit zurück. Die Geschichte ist erst einmal die gleiche, doch neu interpretiert und dem heutigen Zeitgeist angepasst. Das heißt auch, dass die Figuren die gleichen bleiben: Schauspielerin Reneé Rapp (23) wird in die Rolle der fiesen Regina George schlüpfen, während Angourie Rice (23) ihren Gegenpart Cady Heron spielt. Das ein oder andere bekannte Gesicht ist aber wieder dabei: So verkörpert Tina Fey (53) erneut die Rolle der Lehrerin Ms. Norbury und Tim Meadows ist wieder als Schulleiter Mr. Duvall zu sehen. Ob es einen überraschenden Gastauftritt geben wird, wird noch nicht verraten.

Vergangenes Jahr feierte der "Mean Girls"-Cast um Lindsay eine kleine Reunion in einem US-Werbespot. Wer fehlte, war Rachel. "Ich war nicht so begeistert davon, einen Werbespot zu machen [...]. Ein Film hörte sich toll an, aber ich habe noch nie Werbung gemacht und das ist einfach nicht mein Ding", erklärte die Schauspielerin ihre Absage gegenüber Variety.

ActionPress/Paramount Pictures Angourie Rice als Cady Heron in "Mean Girls – Der Girls Club", 2024

ActionPress/Paramount Pictures Tina Fey im Film "Mean Girls – Der Girls Club"

Getty Images Rachel McAdams, Schauspielerin

