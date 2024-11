Lindsay Lohan und Lacey Chabert stellen "Mean Girls" nach

Lindsay Lohan (38) und Lacey Chabert (42) sorgten kürzlich für Nostalgie pur, als sie in der Talkshow "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (56) ihre kultigen Rollen aus dem Film Mean Girls wieder aufleben ließen. Die Schauspielerinnen schlüpften zurück in die Charaktere von Cady Heron und Gretchen Wieners und führten eine der berühmten Cafeteria-Szenen auf. Andy Cohen selbst nahm die Rolle der Regina George ein, die im Original von Rachel McAdams (46) gespielt wurde, und trug dazu ein auffälliges Accessoire – die Perücke von "The Real Housewives of Atlanta"-Star Kim Zolciak (46).

Lindsay begann mit dem Zitat: "Mit den Plastics zu Mittag zu essen, war, als würde man die reale Welt verlassen und in die Mädchenwelt eintreten. Und die Mädchenwelt hatte eine Menge Regeln." Daraufhin folgte von Lacey die lange Liste der "Mean Girls"-Vorschriften: "Du darfst nicht zwei Tage hintereinander ein Tanktop tragen, und du darfst dein Haar nur einmal pro Woche zu einem Pferdeschwanz binden. Oh, und wir stimmen immer ab, bevor wir jemanden bitten, mit uns zu Mittag zu essen. Ich meine, du würdest doch auch nicht erst einen Rock kaufen, ohne deine Freunde zu fragen, ob er dir gut steht." Während des Auftritts tauschten sich Lindsay und Lacey über ihre Erinnerungen an die Dreharbeiten aus und teilten lustige Anekdoten mit dem Publikum.

Der Film "Mean Girls", im Deutschen mit dem Titel "Girls Club – Vorsicht bissig!", aus dem Jahr 2004 hat bis heute Kultstatus und beeinflusst weiterhin die Popkultur. Lindsay Lohan und Lacey Chabert wurden durch ihre Rollen als Cady und Gretchen zu Ikonen einer ganzen Generation. Ihre Freundschaft hält seitdem an, und sie betonen immer wieder, wie wichtig ihnen die Botschaften des Films sind. "Ex-Freunde sind tabu für Freundinnen – das sind die Regeln der Weiblichkeit!", betonte Lacey mit einem Augenzwinkern und zeigte, dass der Geist des Films auch Jahre später noch lebendig ist. Beide scheinen offen für einen möglichen Nachfolger des Kultfilms, was die Fans zweifellos begeistert.

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert und Rachel McAdams in "Girls Club"

Getty Images Rachel McAdams, Lacey Chabert, Amanda Seyfried und Lindsay Lohan bei den MTV Movie Awards 2005

