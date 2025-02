Jennifer Love Hewitt feiert Geburtstag mit No-Make-up-Selfie

Jennifer Love Hewitt (46) durfte einen ganz besonderen Tag zelebrieren – ihren 46. Geburtstag. Um diesen Anlass auch mit ihrer Fangemeinde zu teilen, wendet sich die Schauspielerin via Instagram-Beitrag an ihre Community. Ganz ohne Make-up und mit leicht zerzausten Haaren posiert sie für die Kamera und lächelt ganz verschmitzt vor sich hin. Dazu schreibt sie einen überraschend ehrlichen Text. "Kein Make-up und kein Filter. Es war ein harter Start ins Jahr. Ich fühle mich nicht ganz wie ich selbst. Und doch habe ich das Gefühl, dass mich das alles vielleicht näher zu dem bringt, was ich sein soll. In diesem Gefühl des Verlustes und des Verlorenseins habe ich eine seltsame Ruhe und ein Loslassen gefunden, das mir normalerweise nicht leichtfällt", reflektiert sie.

Weiter im Text zeigt sie sich sehr dankbar für ihre Familie und nennt ihren Ehemann "den besten aller Zeiten". Ihre Geburtstagswünsche sind recht simpel. "Ich habe alles, was ich wirklich brauche, und sehne mich nach nichts anderem als nach glücklichen Momenten, nach der Fortsetzung meiner geliebten Karriere, nach mehr Zeit mit Freunden, nach köstlichem Essen und nach einer Veränderung in diesem Jahr, die Klarheit und hoffentlich die Rückkehr von ein wenig Magie bringt", schildert sie. Dann erzählt sie, wie "grausam" Hollywood zu Frauen sein kann, die authentisch älter werden. Doch die "911"-Darstellerin will sich davon nicht runterkriegen lassen. "Ich bin zutiefst dankbar für dieses Leben. Ich liebe alle, die sich dafür entscheiden, es an meiner Seite zu tun, und ich bin bereit, heute dem jüngeren und dem älteren Ich Liebe zu geben", schließt sie ihren Beitrag.

Seit den 90er-Jahren steht Jennifer im Rampenlicht – mit all den Herausforderungen, die dieses mit sich bringt. Besonders in ihrer Jugend musste sie sich oft gegen sexistische Kommentare wehren, wie sie kürzlich im "Breakdown"-Podcast mit Mayim Bialik (49) erzählte. "Es war eine andere Zeit, aber heute ist es schockierend, was damals akzeptiert wurde", sagte sie über unangemessene Kommentare, die sie bereits mit 16 Jahren erhielt. Jennifer, deren Karriere sowohl vor als auch hinter der Kamera Erfolge feierte, teilt seit jeher persönliche Einblicke in ihr Leben und bleibt ein Vorbild für ihre Fans, insbesondere wenn es um Authentizität und den Umgang mit dem Älterwerden geht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Love Hewitt im März 2019 in L.A.

Anzeige Anzeige

Action Press / United Archives GmbH Freddie Prinze Junior und Jennifer Love Hewitt in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"

Anzeige Anzeige