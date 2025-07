Streit? Jennifer Hewitt und Sarah Michelle Gellar klären auf

Seit 1997, nach dem Erscheinen des gemeinsamen Films "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", herrscht zwischen den beiden Darstellerinnen Jennifer Love Hewitt (46) und Sarah Michelle Gellar (48) Funkstille. Sie haben sich seitdem nicht mehr gesehen und auch nicht miteinander gesprochen, erklärte Jennifer kürzlich in einem Interview mit Vulture, das im Zuge der Premiere des neuen Sequels geführt wurde. Doch nicht etwa wegen eines Streits zwischen ihnen, wie Fans vermuten. "Wir haben seit damals nicht mehr miteinander geredet. Auf meiner Seite ist alles gut, ich weiß nicht, woher diese Gerüchte kommen", betonte die "Ghost Whisperer"-Bekanntheit.

Auch Sarah äußerte sich online und erklärte, dass es keinen bösen Grund für ihren nicht vorhandenen Austausch gibt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Reihe von Fotos von der Filmpremiere, auf denen sie gemeinsam mit ihren Co-Stars posiert – nur Jennifer ist darauf nicht zu sehen. "Für alle, die fragen – ich habe Jennifer, die im Film fantastisch ist, leider gar nicht gesehen. Ich war mit meinen Kindern drinnen, als der große Teppich stattfand. Und leider kam JLH nicht zur After-Party. Wer schon mal auf solchen Veranstaltungen war, weiß, wie verrückt es dort zugeht", erklärt sie und stellt klar: "Leider habe ich mit den meisten aus dem Cast keine Fotos machen können. Aber das ändert nichts daran, wie großartig ich sie alle finde."

Schon 2023 hatte Sarah in einem Interview klargestellt, dass Missverständnisse, wie etwa ihre Reaktion auf Fragen zu Jennifers Rückkehr ins Franchise, schlicht auf NDAs oder chaotische Drehsituationen zurückzuführen seien. Hinter den Kulissen der 1997 veröffentlichten Slasher-Filmreihe hatten alle Beteiligten ihre ersten Schritte in der Welt des Films gemacht. Jennifer beschrieb das Erlebnis damals als einen Lernprozess für junge, ambitionierte Schauspieler, die sich gegenseitig unterstützten. Im Zuge der aktuellen Promo-Tour zum neuen Film gaben beide Schauspielerinnen an, dass sie die Fans und den anhaltenden Erfolg des Franchises zu schätzen wissen – Fehden oder Streitereien scheinen weit davon entfernt zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Monica Schipper / Getty Images, Monica Schipper Collage: Jennifer Love Hewitt und Sarah Michelle Gellar

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Love Hewitt bei der "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar bei der "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Premiere