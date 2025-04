"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kehrt zurück

Es gibt einen ersten Trailer zur Fortsetzung des Horrorfilms "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Der Film, der auf den erfolgreichen Teilen von 1997 und 1998 basiert, bringt die originalen Hauptdarsteller Jennifer Love Hewitt (46) und Freddie Prinze Junior (49) zurück auf die Leinwand. In ihren Rollen als Julie James und Ray Bronson müssen sie sich erneut dem berüchtigten Handhaken-Killer stellen, der wie damals mit tödlicher Präzision zuschlägt. Neben den alten Bekannten wird die neue Handlung von einer fünfköpfigen Freundesgruppe getragen, die ebenfalls in ein Netz aus Geheimnissen und Gefahren verstrickt wird. Mit dabei sind unter anderem Chase Sui Wonders (29) und Madelyn Cline (27).

Wie im Originalfilm wird auch dieses Mal ein Autounfall mit einem vermeintlich toten Opfer zum Auslöser der blutigen Ereignisse. Die Gruppe junger Menschen gerät nach einem folgenschweren Versuch, das Geschehen zu vertuschen, ins Fadenkreuz des Killers und sucht Hilfe bei Julie und Ray. Die Handlung des neuen Teils orientiert sich daher direkt am Inhalt des ersten Films, ohne dabei ein bloßes Remake zu sein. Fans des Originalfilms dürfen sich auf eine düstere Atmosphäre und jede Menge Spannung freuen, während die neuen Figuren eigene Akzente setzen. Laut Filmstarts soll sich die Fortsetzung mit einer Extraportion Nostalgie an die Zuschauer von damals richten, zugleich aber auch für frische Unterhaltung sorgen.

Jennifer deutete in Interviews zuletzt immer wieder an, dass sie offen für eine Rückkehr sei, und schilderte ihre Neugier auf die Richtung, die das Projekt einschlagen würde. Der Erfolg des Originals, das eine ganze Reihe von Horrorfilmen in den 90ern prägte, war nicht zuletzt der Starbesetzung zu verdanken: Neben Jennifer und Freddie trugen auch Sarah Michelle Gellar (48), Ryan Phillippe (50) und Anne Heche (✝53) maßgeblich zum Kultstatus bei. Die Neueinsteiger der Fortsetzung stehen also in großen Fußstapfen, doch mit Beteiligung der originalen Stars scheint das Sequel gute Voraussetzungen zu haben, alte und neue Fans gleichermaßen zu begeistern.

United Archives GmbH / ActionPress Szene aus "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", 1997

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Michelle Gellar in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"

