So süß feiert Sarah Michelle Gellar Freddies 49. Geburtstag

Sarah Michelle Gellar (47) hat mit einem süßen Instagram-Post den 49. Geburtstag ihres Mannes Freddie Prinze Jr. (49) gefeiert. Sie teilte nostalgische Schwarz-Weiß-Fotos von ihrer Hochzeit im Jahr 2002, auf denen sich das Paar innig umarmt und küsst. "Die Welt hatte großes Glück, als du geboren wurdest, aber niemand mehr als ich (und unsere Kinder)", schrieb die Schauspielerin zu den Bildern. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder, Tochter Charlotte Grace und Sohn Rocky James. Mit ihrem typischen Humor fügte Sarah hinzu: "Ich bin so froh, mit dir alt zu werden… und dass du immer einen Vorsprung haben wirst!"

Die beiden Schauspieler sind seit über zwei Jahrzehnten verheiratet – im vergangenen September feierten sie ihren 22. Hochzeitstag. Kennengelernt hatten sich Sarah und Freddie 1997 bei den Dreharbeiten zu "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Damals funkte es jedoch noch nicht, wie Freddie einst gegenüber der Zeitschrift People erklärte: "Wir mochten uns am Anfang wirklich nicht." Doch aus dem holprigen Start entwickelte sich zunächst eine enge Freundschaft, die zwei Jahre später in eine romantische Beziehung mündete. Überraschenderweise basierte ihr erstes Date auf einem Zufall: Ein eigentlich geplanter gemeinsamer Abend mit einer dritten Person wurde kurzerhand zu einem privaten Dinner.

Sarah und Freddie gehören zu den beliebtesten Paaren der 90er und 2000er Jahre und sind bis heute glücklich miteinander. Während Sarah dank ihrer Rollen in "Buffy – Im Bann der Dämonen" und "Eiskalte Engel" berühmt wurde, machte Freddie Filme wie "Eine wie keine" zu Kassenschlagern. Abseits der Karriere hat das Duo stets besonderen Wert auf Familie gelegt. In Interviews schwärmte Freddie, dass er und Sarah sich immer blind aufeinander verlassen können. Dass sie auch nach 22 Jahren Ehe noch die gleiche Leichtigkeit und Liebe füreinander bewahren, beweisen die beiden regelmäßig mit charmanten Einblicken wie diesem süßen Geburtstagsgruß.

Getty Images Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar, Oktober 2024

Getty Images Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar, Schauspieler

