22 Jahre verheiratet: Sarah Michelle Gellars Ehegeheimnis

Sarah Michelle Gellar (47) hat mit Fox News Digital über das Geheimnis ihrer mittlerweile 22 Jahre andauernden Ehe mit Freddie Prinze Jr. (48) gesprochen – und dabei die heutige Gesellschaft unter die Lupe genommen. "Wir leben in einer extremen Wegwerfgesellschaft", erklärte die Schauspielerin und fügte im selben Atemzug hinzu: "Dein Handy geht kaputt und du ersetzt es einfach. So sehen viele heute auch Beziehungen." Die Buffy-Darstellerin betonte, dass sowohl Freundschaften als auch Ehen Arbeit erfordern würden. Mit einem Augenzwinkern fügte sie noch hinzu, dass getrennte Badezimmer helfen könnten.

Sarah und Freddie, die sich 1997 am Set des Films "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennengelernt hatten, sind seit 2002 verheiratet und haben zusammen zwei Kinder, Charlotte Grace und Rocky James (12). Ein Highlight aus der Zeit vor der Ehe ist ein Schlagabtausch mit Radio-Moderator Howard Stern (70), der Freddie provokant eine Wette anbot: Er sei sicher, dass die Ehe scheitern werde. Sarah erinnerte 20 Jahre später auf Instagram daran und schrieb: "Howard Stern, ich glaube, du schuldest uns etwas." Ihr Ehemann ergänzte humorvoll in seiner eigenen Story: "Sie wird das nicht vergessen."

Die beiden führen eine Ehe abseits des Hollywood-Rummels, die auf Respekt und Humor basiert. Freddie verriet Us Weekly im Jahr 2019, dass es nach dem ersten Kuss mit seiner Liebsten für ihn keine anderen Dates mehr gegeben habe. "Es war einfach nur Sarah", schwärmte er. Neben ihrem Familienglück bleibt Sarah auch beruflich aktiv. Sie ist aktuell in der Serie "Dexter: Original Sin" zu sehen, die als Prequel zur beliebten Serie "Dexter" dient. Für die 47-Jährige sei diese Rolle ein "Traum" gewesen, da sie ein großer Fan der Originalserie sei.

Getty Images Howard Stern, Moderator

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior, Schauspieler

