Sarah Michelle Gellar strahlt im Badeanzug im Urlaub

Sarah Michelle Gellar (47) und ihr Ehemann Freddie Prinze Junior (48) haben das neue Jahr auf besonders romantische Weise begrüßt: Gemeinsam mit ihren Kindern, Tochter Charlotte und Sohn Rocky, verbrachte das Paar einen entspannten Urlaub am Meer. Die "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Darstellerin teilte Eindrücke der Reise auf Instagram, darunter ein Foto, auf dem sie ihre durchtrainierten Beine in einem luxuriösen Badeanzug von A.L.C. in Szene setzt. Weitere Bilder zeigten Sarah in einem eleganten grünen Kleid von Elliatt und pinken Sandalen von Christian Louboutin. Die Urlaubsposts der Schauspielerin lösten nicht nur Begeisterung bei ihren Fans aus, sondern auch bei prominenten Kolleginnen wie Madelyn Cline (27), die kommentierte: "Ihr seid heiß!!!"

Aber nicht nur Sarah begeisterte online – die kulinarischen Eindrücke der Reise fanden ebenfalls Anklang. Auf einem späteren Instagram-Bild eines reichhaltigen Sushi-Tellers erntete die Schauspielerin entzückte Reaktionen. Sängerin Christina Milian (43) schrieb begeistert: "Ich würde sofort eintauchen!" In den Kommentaren wurden zudem zahlreiche Komplimente zu ihrem zeitlosen Look laut. Amanda Hirsch, Host des Podcasts "Not Skinny But Not Fat", scherzte, dass Sarah "wie 25" aussehe. Die Kommentare unter Sarahs Posts zeugen von großer Sympathie innerhalb der Promi-Community, und auch Gleichgesinnte wie die Schauspielerin Aimee Garcia wünschten ein "Happy New Year".

Sarah ist nicht nur für ihre ikonische Rolle als "Buffy" bekannt, sondern auch für ihre zwischenmenschliche Bodenständigkeit. Sie und Freddie lernten sich 1997 am Set des Films "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und sind seit 2002 verheiratet – eine Ausnahmeerscheinung in Hollywood. Trotz des Rummels um ihre Karriere legen beide großen Wert auf Privatsphäre. In Interviews sprach Sarah oft davon, wie wichtig ihr die familiäre Zeit ist, und es scheint, als halte gerade dieser Fokus ihre Beziehung besonders stabil. Der romantische Start ins neue Jahr dürfte für sie und Freddie sowie die gemeinsame Familie ein besonderes Highlight gewesen sein.

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar posiert im Neujahrsurlaub auf Instagram

Getty Images "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Star Sarah Michelle Gellar

