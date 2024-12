Jennifer Love Hewitt überrascht mit ehrlichem Familienvideo

Jennifer Love Hewitt (45) hat ihre Fans zu Weihnachten mit einem raren Einblick in ihr Familienleben verblüfft: Auf Social Media postete die Schauspielerin ein humorvolles Video mit ihrem neunjährigen Sohn Atticus. In dem Clip, der Daily Mail vorliegt, versucht Jennifer, einen besonderen Moment mit ihrem Sohn zu teilen – doch der zeigt sich mehr an seinem Tablet als an Mamas Gesangseinlage interessiert. Während die "Ghost Whisperer"-Bekanntheit ein virales Cover des Klassikers "Thank You for Being a Friend" zum Besten gibt, zeigt sich Atticus unbeeindruckt und knabbert seelenruhig weiter an seinen Salzstangen. "Wenn du mit deinen Kids bonden willst, aber sie aufs iPad starren: Nimm, was du kriegen kannst!", schrieb sie amüsiert dazu.

Jennifer, die mit ihrem Ehemann Brian Hallisay (46) drei Kinder großzieht, hält ihr Familienleben sonst eher aus der Öffentlichkeit heraus. Doch kürzlich gab es eine Ausnahme – ihre Tochter Autumn durfte in ihrem neuen Film "The Holiday Junkie" einen kleinen Abstecher in die Schauspielwelt machen. "Obwohl meine eigene Kindheitserfahrung als Schauspielerin positiv war, raten wir ihr, erst mal die Schule zu beenden und zu warten, bis sie älter ist", erklärte Jennifer gegenüber E! News. Brian stimmte zu: "Wenn man das machen will, muss man hart arbeiten – und es ist kein leichter Weg." Kindheit und Schule gehen also vor, Hollywood muss warten.

Auch in ihre Ehe mit Brian gab Jennifer kürzlich seltene Einblicke. Die beiden Schauspieler gaben sich am 21. November 2013, nur wenige Tage vor der Geburt ihres ersten Kindes, das Jawort. Kennengelernt hatten sich die beiden 2011 am Set von "Love Bites", doch der Funke sprang erst ein Jahr später bei den Dreharbeiten zu "The Client List" über. "Ich dachte, er sei der schönste Mann, den ich je gesehen habe", erinnerte sich Jennifer im Gespräch mit People. Damals prophezeite sie: "Ich werde diesen Mann heiraten und seine Kinder bekommen." Und genauso kam es!

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt und Brian Hallisay, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt und Brian Hallisay an ihrem Hochzeitstag

Anzeige Anzeige