So klappt das Reisen mit Multipler Sklerose für Selma Blair

Selma Blair (53), bekannt aus Filmen wie "Natürlich blond", sprach kürzlich auf dem World's Best Summit von Travel + Leisure in New York City offen über die Herausforderungen, denen sie sich auf Reisen mit Multipler Sklerose (MS) stellen muss. Das zweitägige Event, das am 15. und 16. Juli stattfand, widmete sich unter anderem dem Thema barrierefreies Reisen. Die Schauspielerin, die 2018 ihre MS-Diagnose erhielt und seit 2021 in Remission ist, scherzte laut People vor Publikum: "Ich habe Dystonie, was oft als schwierig oder betrunken missverstanden wird. Was ich auch sein könnte", und brachte die Zuschauer damit zum Lachen. Dennoch gab sie zu, dass sie wegen der Symptome ihrer Erkrankung, wie Spastizität und Unsicherheiten, oft nervös sei zu reisen – obwohl Reisen zu den großen Freuden ihres Lebens zählt.

Selma, die mit ihrem Servicedog Scout, einem treuen Begleiter seit 2022, reist, schilderte, wie unberechenbar der Alltag mit MS sein kann. Durch Stress oder äußere Reize, wie laute Geräusche am Flughafen, können ihre Symptome plötzlich auftreten. "Manchmal verliere ich mein Augenlicht oder werde bewusstlos, und die Leute verstehen oft nicht, dass es keine Manipulation ist", erklärte sie. "Manche sagen, sie hätten mich laufen sehen, und jetzt würde ich nur so tun, als könnte ich nicht sprechen." Das führe zu Missverständnissen und emotionalen Momenten – von Tränen bis hin zu absurden Situationen, bei denen sogar die Polizei gerufen werden könnte. Doch in ihrer lockeren Art kann Selma darüber auch lachen und bleibt optimistisch.

Reisen ist jedoch nach wie vor eine Leidenschaft der Schauspielerin, besonders wenn sie neue Länder mit ihrem 13-jährigen Sohn Arthur entdecken kann. Das Bedürfnis, ihm die Welt zu zeigen, erinnert sie an ihre eigene Kindheit, in der Reisen eine prägende Rolle spielte. Scout, der Hund, sorgt dafür, dass die Trips oft ein bisschen leichter werden – sowohl emotional als auch körperlich. Trotz aller Hindernisse betont Selma, wie wichtig ihr diese Erfahrungen sind, da sie neben den Herausforderungen auch immer wieder Lichtblicke und unvergessliche Momente mit sich bringen.

Getty Images Selma Blair bei den Media Access Awards in Los Angeles

Getty Images Scout und Selma Blair im März 2025

Instagram / selmablair Arthur Saint Blair und Selma Blair in Paris, September 2024