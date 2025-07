So wirkte Hulk Hogan (†71) bei letztem öffentlichen Auftritt

Wenige Wochen vor seinem Tod zeigte sich Hulk Hogan (✝71) noch in der Öffentlichkeit. Der Wrestling-Star nahm im Mai an einer Folge der TV-Sendung "Fox & Friends" teil, wo er über seine neue Wrestling-Liga Real American Freestyle sprach – das berichtet das Magazin Just Jared. Schon zu diesem Zeitpunkt äußerten Fans in sozialen Medien besorgt, dass der 71-Jährige angeschlagen wirkte. Später, am 15. Mai, bestätigte sein Sprecher, dass Hulk kürzlich eine Nackenoperation hinter sich gebracht hatte und sich in der Genesung befand. Sein letzter bekannter öffentlicher Auftritt fand am 25. Mai statt, als er mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, für Fotos posierte. Auch dort wirkte der Wrestling-Star sichtlich geschwächt.

Hulks Fans und Weggefährten nahmen seinen Gesundheitszustand ernst – viele hofften, er würde sich nach seinem Eingriff erholen. In den sozialen Netzwerken sprach man ihm weiterhin Mut zu und würdigte ihn als Persönlichkeit, die die Wrestling-Welt nachhaltig prägte. Seine Beiträge zur Popularisierung des Sports in den 80er- und 90er-Jahren waren unbestreitbar. Sowohl aktive Wrestler als auch prominente Kollegen wie Dwayne "The Rock" Johnson (53) und John Cena (48) haben ihn mehrfach als eine Schlüsselfigur bezeichnet, die den Weg für ihre Karrieren geebnet habe.

Mit seinem Tod endet das Kapitel eines Mannes, der durch das Wrestling weltweiten Kultstatus erreichte. Hulk Hogan, dessen bürgerlicher Name Terry Gene Bollea war, wuchs in einem bescheidenen Umfeld in Florida auf und fand schon früh zum Sport. Über die Jahrzehnte hinweg wurde er nicht nur durch Kämpfe, sondern auch durch Musik und Auftritte in TV-Shows zum Idol. Freunde und Fans genießen bis heute die Erinnerungen an einen Mann, dessen Persönlichkeit auf und neben der Bühne für Generationen unvergesslich bleibt.

Getty Images Hulk Hogan, Juli 2024

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

