So geht Katja Kühne mit dem Verlust ihres Sohnes (†18) um

Katja Kühne (40) hat in den vergangenen Monaten eine unfassbare Tragödie erlebt. Im Alter von nur 18 Jahren verstarb im März 2024 ihr Sohn Lucas. Die ehemalige Teilnehmerin der TV-Show Der Bachelor, die mittlerweile mit Fußballprofi Marcel Sabitzer verheiratet ist, spricht nun auf Instagram offen über den Verlust. In einer Fragestunde schildert sie, wie der Schmerz sie verändert hat und welche Strategien ihr helfen, voranzukommen. "Es ist keine einfache Antwort - denn es ist ein Weg. Es ist ein Prozess, der aus vielen großen und kleinen Schritten besteht", betonte Katja und ergänzte, dass der Prozess aus kleinen und großen Schritten besteht und sie vor allem auf Rückschau, bewusste Trauerarbeit und Spiritualität setzt.

Ein Thema, das offenbar Trost spendet, ist für Katja der Glaube an die Möglichkeit von Jenseitskontakten. Sie erklärte, dass sie sich seit etwa einem Jahr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Über die letzten Monate hinweg hat sie viel reflektiert und ihre Erfahrungen öffentlich geteilt, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Ein Instagram-Post aus dem Juni 2024, unterlegt mit dem Song "Maneater" von Nelly Furtado (46), enthüllte die letzten Worte ihres Sohnes, die abrupt enden und viele Fragen offenlassen. "Ich kann alles verstehen, aber ich hoffe, du wirst bald realisieren, was du erst getan hast, was das mit einem Jungen macht. Es tut einfach sehr weh, aber", lauteten die kryptischen Zeilen des Teenagers. Es wird vermutet, dass Liebeskummer zu dem tragischen Schicksal von Lucas beigetragen hat, wie auch seine Großmutter andeutete, die ihn liebevoll als "Rettungsschwimmer" und "Freund" beschrieb.

Für Katja ist ihr Sohn immer noch ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Sowohl im Alltag als auch bei besonderen Momenten bleibt er in Erinnerung. Das wurde besonders deutlich bei ihrer Hochzeit mit Marcel im vergangenen Jahr. Obwohl der Tag von Liebe und Freude geprägt war, spürte sie schmerzlich die Leere, die Lucas’ Fehlen hinterließ. Um ihn an diesem besonderen Tag sichtbar zu machen, hatte sie ein Porträt von ihm aufgestellt, das auf den Hochzeitsfotos Platz fand. Familie und Freunde unterstützen Katja und Marcel in dieser schweren Zeit, und auch die Fans begleiten das Paar mit großer Anteilnahme.

Katja Kühne im August 2018

Getty Images Katja Kühne, "Der Bachelor"-Siegerin 2014

