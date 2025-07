Gabriel Kelly über seine angebliche Affäre mit Ann-Kathrin

Gabriel Kelly (24), bekannt aus der Tanzshow Let's Dance, sieht sich schon seit Längerem mit Gerüchten konfrontiert. Es heißt, er habe eine Affäre mit Ann-Kathrin Bendixen, die sich als "Affe auf Bike" einen Namen gemacht hat. Die beiden wurden nach der Show mehrfach gemeinsam gesehen – sogar während eines gemeinsamen Urlaubs in Vietnam. Doch Gabriel ist in einer festen Beziehung mit Leoni, was die Spekulationen zusätzlich befeuert. Nun stellt der Sänger im Interview mit Gala klar: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass das Humbug ist. Leoni und Ann-Kathrin sind sehr gut befreundet, wir können darüber lachen."

Die Vermutungen kamen auf, weil Gabriel und Ann-Kathrin nach ihrer Teilnahme an der Tanzshow auffallend viel Zeit miteinander verbrachten. Ihre enge, jedoch rein freundschaftliche Verbindung wurde von einigen missverstanden und als mehr interpretiert. Doch Gabriel stellte im Gespräch klar, dass an den Schlagzeilen nichts dran ist. Mit Humor wies er die Affärengerüchte zurück und betonte, wie entspannt sein Umfeld mit den Spekulationen umgeht. Auch Leoni, seine Freundin, sehe die Gerüchte gelassen – sie wisse, dass sie ihm vertrauen kann.

Gabriel, der als Mitglied der berühmten Kelly-Familie schon früh im Rampenlicht stand, bleibt gelassen, wenn es darum geht, Missverständnisse aufzuklären. Schon in der Vergangenheit erzählte er, mit wie viel Humor er und seine Familie mit solchen Geschichten umgehen. Der "Let's Dance"-Gewinner, für den Freundschaften und Familie eine große Rolle spielen, wirkt fast amüsiert über die öffentliche Aufmerksamkeit. Ann-Kathrin, die als Social-Media-Star ebenfalls im Fokus steht, scheint die Sache ebenso locker zu sehen.

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen in Vietnam, August 2024

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen, September 2024

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen und Gabriel Kelly, September 2024