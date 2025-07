Nacktfotos: Denise Richards verteufelt Ex Aaron als Dieb

Die Scheidung zwischen Denise Richards (54) und Aaron Phypers entwickelt sich zu einem ausgewachsenen Drama. Die Schauspielerin hat ihren Noch-Ehemann nun beschuldigt, ihren Laptop gestohlen und sensible Inhalte wie private Textnachrichten und Nacktfotos an Medien weitergegeben zu haben. Ihr Ex habe laut TMZ damit "ihren Frieden gestört". In eingereichten Gerichtsdokumenten vom 28. Juli erklärte Denise, dass Aaron damit gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen habe, die sie im Juli gegen ihn erwirkt hatte. Diese Verfügung untersagte ihm jeglichen Kontakt und das Veröffentlichen privater Daten. Denise fordert jetzt die Rückgabe ihres Laptops und anderer elektronischer Geräte, die sich möglicherweise noch in Aarons Besitz befinden.

Bereits einen Tag nach Erlass der Verfügung hatte Aaron laut Denise ein Interview gegeben, in dem er zugegeben haben soll, auf ihren Laptop zugegriffen zu haben. Wenige Tage darauf tauchten in einem Artikel private Fotos und Nachrichten auf, die laut OK Magazine angeblich von diesem Gerät stammen. Denise, die 2011 mit der Adoption ihrer Tochter Eloise zur dreifachen Mutter wurde, beschreibt die Veröffentlichung dieser Inhalte als zermürbend und kräftezehrend. "Das ist nicht nur ein klarer Verstoß gegen die Verfügung, sondern auch eine kriminelle Handlung", betonte sie. Aaron, der am 7. Juli offiziell die Scheidung eingereicht hatte, wirft seinerseits Denise vor, ihn betrogen zu haben, und präsentierte seinen angeblichen Besitz der entsprechenden Nachrichten als Beweis.

Die bitteren Endzüge der Beziehung der beiden, die über sechs Jahre verheiratet waren, hatten in den letzten Wochen für viele Schlagzeilen gesorgt. Denise, die mit ihrem Ex Charlie Sheen (59) zwei Töchter großzog, hatte Aaron unter anderem körperlichen und verbalen Missbrauch vorgeworfen: "Er drohte, mich umzubringen." Aaron erstattete nach einer am 4. Juli eskalierten Auseinandersetzung selbst Anzeige. Neben Vorwürfen wegen Körperverletzung erhob er auch Anschuldigungen wegen Vandalismus und Diebstahl. Es scheint, als wolle keiner der beiden bei diesem Scheidungsprozess nachgeben, wobei sich die Anschuldigungen beidseitig immer weiter zuspitzen: Die Schlammschlacht gewinnt dadurch zunehmend an Schärfe...

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023

Getty Images Aaron Phypers, Eloise Richards und Denise Richards, 2023

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, Mai 2003