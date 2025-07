Netzpause: AYTO-Vanessa wird von einem Stalker belästigt

Um die Are You The One?-Bekanntheit Vanessa ist es in den vergangenen Wochen ziemlich ruhig auf Social Media geworden. Die Fans der Köln 50667-Darstellerin machen sich bereits Sorgen um die Beauty und schreiben ihr diesbezüglich Nachrichten. Ihre Antwort auf eine davon teilt sie nun in ihrer Instagram-Story und erklärt damit auch ihre lange Abwesenheit im Netz. "Bitte poste wieder mehr, du hast sonst immer Storys gemacht vom Alltag und so weiter, deinen Einkauf, deinem Hund... Ich vermisse es", heißt es in der Nachricht der Followerin. Daraufhin macht Vanessa eine erschreckende Verkündung: Sie wird aktuell von einem Stalker belästigt.

"Ich habe einen Junkie-Stalker aus Köln, dem erteile ich gerade eine Lektion. Danach ist das erledigt", antwortet Vanessa. Diese Nachricht könnte einige Fans wohl nur noch mehr in Sorge versetzen – die Schauspielerin stellt aber klar, dass es ihr gut gehe und sich niemand Gedanken um sie machen müsse. "Ich genieße gerade unnormal mein Leben. Ich bin sehr glücklich und viel am Lachen", betont sie. Ihre Social-Media-Pause will die Reality-TV-Bekanntheit allem Anschein nach lediglich dafür nutzen, um der Person, die ihr nachstellt, für eine Weile keine Angriffsfläche mehr zu bieten.

Die Beauty wurde durch einige TV-Formate bekannt. 2022 war sie Teil des "Are You The One?"-Casts, ein Jahr später nahm sie bei Ex On The Beach teil, wo Vanessa auch den TV-Casanova Max Wilschrey (29) kennenlernte. Zwischen den beiden Influencern funkte es auf Anhieb – jedoch versaute der Fußballer es sich nach der Show durch ein Techtelmechtel mit einer anderen. Seitdem ist viel passiert – inzwischen ist der 29-Jährige sogar verlobt.

Instagram / vanessita_x Vanessa im Juni 2022

Instagram / vanessita_x Vanessa im Juli 2021

Instagram / vanessita_x Max Wilschrey und Vanessa, "Ex on the Beach"-Kandidaten