"Zuhause": Jada Karabas lässt sich besonderes Motiv stechen

Jada Karabas (20) hat ihrer Liebe zur spanischen Insel Mallorca ein ganz besonderes Zeichen gesetzt. Die 20-Jährige ließ sich ein Tattoo stechen, das den Umriss der Insel zeigt, die sie ihr Zuhause nennt. Auf Instagram teilte die Tochter von Danni Büchner (47) ein Reel, das den Moment der Tätowierung festhält, und schrieb dazu: "Mallorca. Für immer dankbar für diese Entscheidung, ich liebe mein Leben hier und bin so glücklich darüber. Alles, was wir hier schon erlebt und geschafft haben, es ist und bleibt für immer mein Zuhause."

Für ihre Fans ist die neue Tätowierung ein absoluter Volltreffer. In den Kommentaren löst die Körperverzierung eine Welle der Begeisterung aus. "Ist das toll!", "So eine schöne Bedeutung" und "Es gibt keine schönere Insel in Europa zum Aufwachsen" lauten nur einige der Reaktionen. Auch ihre Mutter Danni zeigte ihre Unterstützung und hinterließ ein rotes Herz-Emoji unter dem Beitrag. Jadas Liebe zu Mallorca ist kein Geheimnis, denn die Familie lebt seit einigen Jahren auf der Insel und hat sich dort ein neues Leben aufgebaut. Das Tattoo zeigt einmal mehr, wie sehr sich die Studentin mit dem Leben auf Mallorca identifiziert.

Auch privat könnte es für Jada kaum besser laufen. Seit anderthalb Jahren ist die Studentin mit ihrem Freund Daniel zusammen, den sie an der Universität kennengelernt hat. "Da, wo ich bin, ist er auch!", stellte Jada den Spanier damals strahlend in der TV-Show "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" vor. Daniel hat sich längst als fester Bestandteil der Familie etabliert und ist bei den Büchners stets willkommen. Er selbst nimmt das aufregende Familienleben mit Humor, wie er in der Sendung verriet. "Viel Stress und viel Action", beschrieb er den Alltag mit Familie Büchner, betonte aber auch, wie viel Spaß es mit Jada und ihrer Familie gebe. Auch die kleinen Geschwister Jenna und Diego schlossen ihn sofort ins Herz. "Ich finde den Daniel richtig gut, weil das ist ein ganz lieber Kerl", schwärmte die Achtjährige offen.

Instagram / jadakrbs Jada Karabas, Juli 2025

Instagram / jadakrbs Jada Karabas' Mallorca-Tattoo auf ihrem Fuß

Instagram / jadakrbs Jada Karabas mit ihrem Freund Daniel, November 2024