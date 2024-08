Danni Büchners Tochter Jada zeigt erstmals ihren Freund

Jada Karabas (19) zeigt ihre Liebe stolz im Netz! Auf Instagram teilt die Tochter von Daniela Büchner (46) erstmals ein Foto mit dem Mann an ihrer Seite. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto schmachtet Jada ihren Freund Daniel total verliebt an. Der 20-Jährige schaut ein wenig verlegen zur Seite. Dazu schreibt sie: "Meine bessere Hälfte". Ihre Fans freuen sich total für die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit. In den Kommentaren überschütten sie sie mit zahlreichen Herzen.

Bereits Anfang des Jahres hatte Jada ihre Beziehung öffentlich gemacht. "Er heißt Daniel und ist 20. Wir haben uns Anfang des Studiums kennengelernt", schwärmte sie im Interview mit RTL. Die beiden Turteltauben studieren beide Jura und seien sich Ende des vergangenen Jahres nähergekommen, womit Jada offenbar gar nicht gerechnet hatte: "Das Tolle ist, dass man gar nichts erwartet hat. Ich hatte ja schon mal richtig Liebeskummer und das hatte mir auch eigentlich gereicht."

Noch bei "Forsthaus Rampensau" hatte Jada großes Interesse an Kevin Platzer (25), genannt Flocke. Die 19-Jährige flirtete heftig mit dem späteren Gewinner der TV-Show und saß sogar auf seinem Schoß. Allerdings liegen die Dreharbeiten auch schon einige Zeit zurück. Mit Daniel scheint Jada nun das große Los gezogen zu haben.

Instagram / jadakrbs Jada Karabas im Juni 2022

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

