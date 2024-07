Danni Büchners Tochter wurde aus dem Krankenhaus entlassen!

Danni Büchner (46) kann endlich wieder aufatmen. Zuletzt war die Reality-TV-Bekanntheit in großer Sorge, denn wie sie vor einigen Tagen im Netz verriet, musste ihre zweitälteste Tochter Jada Karabas (19) aus noch unbekannten Gründen in einem mallorquinischen Krankenhaus behandelt werden. Jetzt meldet sich Jada selbst auf ihrem Instagram-Profil zu Wort und gibt ihren Followern Entwarnung: "Ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause."

Mit der Behandlung im Krankenhaus war die Tochter des Realitystars wohl nicht zufrieden, denn ihrem Statement fügt sie an: "Aber ich sag's euch, manche Ärzte haben es einfach nicht drauf, also echt. Wir sind nach dem Krankenhaus noch zu einem anderen Arzt [gegangen]." Bei dem zweiten Arztbesuch habe sich Jada dann eine Zweitmeinung eingeholt, da sie die Ergebnisse aus dem Krankenhaus nicht für schlüssig erachtet hatte. Mittlerweile sei auch klar, warum es der 19-Jährigen so schlecht ging: "Im Endeffekt habe ich eine Lungenentzündung. Ich bekomme Medikamente und liege erst mal für ein paar Tage flach."

Dass Jada nun weiß, was ihr fehlt, wird wohl auch Mama Danni ganz schön erleichtern. Zuletzt musste die TV-Bekanntheit zwischen dem Krankenhaus, ihren eigenen vier Wänden und TV-Drehs hin und her pendeln – und dafür wurde sie von einigen Usern im Netz scharf kritisiert. Ein Follower unterstellte Danni nämlich, dass man ihr die "treu sorgende Mutter" unter diesen Umständen nicht abkaufen würde, da sie trotz des schlechten Gesundheitszustandes ihrer Tochter weiterhin vor der Kamera steht.

Instagram / jadakrbs Jada Karabas, Tochter von Danni Büchner

Instagram / jadakrbs Jada Karabas im Juni 2022

