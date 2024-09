Diese Reality-Formate sind für Danni Büchners Töchter tabu

Man könnte meinen, die Reality-TV-Welt wurde ihnen mit in die Wiege gelegt: Während Daniela Büchner (46) bereits seit über acht Jahren fest im Fernsehbusiness etabliert ist, haben auch ihre Töchter Joelina (24) und Jada Karabas (19) mittlerweile Blut geleckt und an dem ein oder anderen Format teilgenommen. Im Interview mit RTL zieht Mama Danni aber eine Grenze und stellt klar, welche Shows für ihre Mädels ein Tabu sind. "Keine Datingformate. Keine Shakalaka-Formate. Keine Ich-habe-nichts-an-Formate. Das sind so kleine Regeln, das kennen die beiden aber", meint die fünffache Mutter.

Warum Danni ihren Töchtern diese Art von Shows verbietet? Darauf hat die Influencerin eine klare Antwort: "Also ich möchte meine Tochter nicht halb nackt auf irgendeiner Insel sehen. Und dann wackelt es vielleicht noch unter der Decke." Da hört der Spaß für die 46-Jährige auf. Bisher haben Joelina und Jada gemeinsam an der Show Forsthaus Rampensau teilgenommen. Mit Mama Danni zusammen zeigte sich die 24-Jährige bei Reality Queens und sorgte dort für ordentlich Stimmung. Jada hingegen deutet an, dass sie sich so langsam vom Reality-TV distanzieren möchte. Grund dafür ist ihr Jurastudium, bei dem sie sich bereits im dritten Semester befindet. "Deswegen muss ich da so vorsichtig sein und auch an meine Zukunft denken", erklärt die 20-Jährige dem Sender.

Dating-Formate hat Danni also für ihre Mädels verboten. Beim Dschungelcamp sieht die ganze Sache aber schon wieder anders aus. "Also, meine Kinder dürften, wenn sie wollen, auch ins Dschungelcamp. Das Gute ist aber: Meine Kinder haben auch alle einen normalen Job. [...] Und solange sie das haben und ihren normalen Weg gehen, dürfen sie auch solche Sachen wie den Dschungel machen", erklärte Danni im Interview mit Promiflash. Vielleicht ist diese Show für die Vollblutmutter vertretbarer, weil sie selbst bereits zwei Mal an den Abenteuern im Dschungel teilgenommen hat und weiß, wie es dort läuft.

Anzeige Anzeige

Instagram / jadakrbs Jada Karabas im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Promiflash Joelina und Jada Karabas

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige