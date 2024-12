Tom Brady denkt reumütig an schöne Zeit mit Gisele zurück

Tom Brady (47), der ehemalige Football-Superstar, soll rund um die Feiertage in Melancholie verfallen sein. Während seine Ex-Frau, das Model Gisele Bündchen (44), Thanksgiving mit den gemeinsamen Kindern Benjamin (15) und Vivian (12) sowie ihrem neuen Partner Joaquim Valente (35) in Costa Rica verbrachte, musste Tom arbeiten und fühlte sich einsam, wie ein Insider gegenüber OK! berichtete. "Gisele hat immer lustige Aktivitäten für die Feiertage geplant. Tom bereut es, dass er vieles für selbstverständlich gehalten hat", so der Insider weiter. Die beiden hatten ihre Scheidung im Oktober 2022 bekannt gegeben.

Nach ihrer Trennung hat Gisele offenbar ihr Glück gefunden. Sie und Joaquim sollen bereits seit über einem Jahr fest liiert sein und erwarten zusammen ihr erstes Kind. "Gisele ist sehr glücklich, fühlt sich gut und plant eine Hausgeburt", verriet eine weitere Quelle gegenüber OK!. Tom hingegen soll noch keine neue Liebe gefunden haben, obwohl er zuletzt mit mehreren berühmten Frauen wie Irina Shayk (38) oder Emily Ratajkowski (33) in Verbindung gebracht wurde. Laut Insidern sollen diese Beziehungen jedoch schnell im Sande verlaufen sein, da Frauen angeblich das Interesse an ihm verlieren würden. "Er erkennt nicht, dass er das Problem ist. Er ist so egozentrisch und selbstmitleidig und nicht das, was man einen romantischen Typen nennen würde", hieß es dazu.

Gisele und Tom galten einst als das Traumpaar der Promi-Welt. Während ihrer 13-jährigen Ehe bauten sie eine kleine Familie auf und hielten ihre Beziehung trotz beider Karrieren größtenteils aus der Öffentlichkeit. Nach der Trennung hat sich Gisele scheinbar neu erfunden und blickt optimistisch in die Zukunft. Tom hingegen konzentriert sich weiter auf seinen Alltag, scheint aber emotional an die Vergangenheit gebunden zu sein.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Getty Images Tom Brady im September 2024

