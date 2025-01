Neunter Todestag: Alan Rickman bleibt für immer unvergessen

Im Januar 2016 erreichte die Welt eine traurige Nachricht: Alan Rickman (✝69) verstarb unerwartet an seiner Krebserkrankung. Der Harry Potter-Star hinterließ nicht nur bei seinen Kollegen eine Lücke, sondern auch bei einer Vielzahl von Fans. Im Netz wird nun aber deutlich, dass er nach wie vor nicht in Vergessenheit gerät. "Alan Rickman ist bereits seit neun Jahren tot und es ist fast unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht", betont beispielsweise ein User auf X, während ein anderer anmerkt: "Neun Jahre... wir vermissen dich!"

Alan hatte während seiner Lebenszeit in einer Vielzahl von Rollen begeistert, wie beispielsweise als Hans Gruber in "Stirb langsam" oder Harry in Tatsächlich... Liebe. Es war aber wohl insbesondere seine Verkörperung von Professor Severus Snape in der "Harry Potter"-Reihe, mit der er die Zuschauer überzeugt hatte. "Du wirst immer unser Professor Snape sein", stellt nämlich ein Nutzer klar. Dem schließt sich ein weiterer an: "Alan Rickman, der beste Snape, den wir uns hätten wünschen können."

Neben der Fangemeinschaft machten aber auch Alans einstige Co-Stars in der Vergangenheit deutlich, ihn weiterhin in Erinnerung zu behalten – ebenso wie Richard Harris (✝72), Richard Griffiths (✝65) und Helen McCrory (✝52), die ebenfalls verstorben waren. In der großen Wiedersehens-Show "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts" erklärten die ehemaligen Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (34) und Rupert Grint (36): "Sie gehörten zur Familie und sind viel zu früh von uns gegangen."

SIPA PRESS / ActionPress Alan Rickman in "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

Getty Images "Harry Potter"-Stars Michael Gambon, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Alan Rickman

