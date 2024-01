Rückblick: So viele "Harry Potter"-Stars verstarben bereits!

Sie sind nicht mehr am Leben! J.K. Rowlings (58) Harry Potter begeistert noch immer ein weltweites Publikum. Über Jahrzehnte hinweg verfolgten die Zuschauer das Abenteuer des Zauberschülers, der unter der Treppe aufwuchs. Und auch fernab der Kameras genießen die Schauspieler weit über das Ende der Filmreihe und über ihren Tod hinaus großes Ansehen: Diese "Harry Potter"-Darsteller bleiben ihren Fans immer in Erinnerung!

Der Tod von Michael Gambon (✝82) erschütterte seine Fangemeinde. Er verkörperte den Schulleiter Dumbledore und verstarb 2023 an einer Lungenentzündung. Auch Richard Harris (✝72), der vor ihm die Rolle gespielt hatte, verstarb bereits 2002. In den vergangenen Jahren starben weitere namhafte Schauspieler: Von Robbie Coltrane (Hagrid) und Richard Griffiths (Onkel Vernon) mussten sich die Fans unerwartet verabschieden. Neben ihnen erlagen ebenfalls viele der "Harry Potter"-Schauspieler den Folgen ihrer Krebserkrankungen: Alan Rickman (Snape), Robert Hardy (Fudge), Sir John Hurt (Ollivander) und Roger Lloyd-Pack (Barty Crouch Sr.) verstarben alle an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Helen McCrory (Narzissa Malfoy) hatte Brustkrebs.

Besonders tragisch war der Tod von Robert Knox (Marcus Belby), der mit 18 Jahren in einer Bar ermordet wurde oder das Ableben des Darstellers des Werwolfs Greyback. Diesen hatten zwei Wanderer tot im Wald aufgefunden. Ein Schauspieler wiederum durfte sich über ein hohes Alter freuen: Robert Hardy, der den Zaubereiminister Cornelius Fudge gespielt hatte, verstarb im stolzen Alter von 91 Jahren.

Anzeige

Moviestore Collection Maggie Smith, Miriam Margolyes, Richard Harris und Alan Rickman

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Anzeige

Getty Images Robert Hardy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de