Nach Teil zwei: Alan Rickman wollte "Harry Potter" verlassen

Damit haben die Alan Rickman (✝69)-Fans sicherlich nicht gerechnet! Für die gesamte Harry Potter-Filmreihe stand der Brite als Severus Snape vor der Kamera – die Fans liebten den undurchsichtigen Lehrer der dunklen Künste, der sich später als wahrer Held entpuppte. Alan selbst schien von seiner Rolle weniger begeistert zu sein: Sein Tagebuch verriet jetzt, dass Alan 2002 "Harry Potter" verlassen wollte – und warum er sich doch dagegen entschied!

In "Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman" wurden Tagebucheinträge des verstorbenen Schauspielers veröffentlicht – diese verrieten jetzt, dass Alan nach dem zweiten "Harry Potter"-Teil aussteigen wollte: "Ich habe [...] über den Ausstieg aus HP gesprochen, von dem [mein Agent] glaubt, dass er stattfinden wird. [...] Ich wiederhole: kein HP mehr", heißt es in einem Eintrag vom 4. Dezember 2002. In einem weiteren Tagebucheintrag wurde außerdem deutlich, dass Alan auch nach dem vierten Teil gehen wollte: "Schließlich habe ich 'Ja' zu HP 5 gesagt. [...] Das Argument, das gewinnt, ist dasjenige, das sagt: 'Zieh es durch. Es ist deine Geschichte.'"

Auch wird in dem Tagebuch deutlich, wie Alan die Tage am Set empfand: "Die Figur engt mich ein, [...]. Das sind keine guten Eigenschaften für ein Filmset. Ich war noch nie so wenig kommunikativ [...]." Mit dem "Harry Potter"-Ende schien er allerdings zufrieden zu sein: "Snape stirbt heldenhaft, Potter beschreibt ihn seinen Kindern als einen der mutigsten Männer, die er je kannte [...]."

SIPA PRESS / ActionPress Alan Rickman in "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

Getty Images Alan Rickman in New York, September 2011

