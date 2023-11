20 Jahre "Tatsächlich... Liebe": Was machen die Stars heute?

Tatsächlich... Liebe feiert 20-jähriges Jubiläum! In dem beliebten Film mit Starbesetzung verstricken sich zehn ganz unterschiedliche Liebesgeschichten im vorweihnachtlichen London miteinander. Weltweit spielte der romantische Film aus dem Jahr 2003 beeindruckende 225 Millionen Euro ein und mauserte sich über die Jahre hinweg zu einem echten Weihnachtsklassiker. Aber wie ging es nach dem großen Erfolg des Films für die Darsteller weiter?

Thomas Brodie-Sangster (33), damals noch ein niedlicher kleiner Junge, ist jetzt erwachsen und ein erfolgreicher Schauspieler! Er wirkte an der "Maze Runner"-Filmreihe mit und war Teil von Erfolgsserien wie Game of Thrones und Das Damengambit. Auch auf Fluch der Karibik-Star Keira Knightley (38) wartete eine große Karriere. Sie spielte Juliet, die unfreiwillig in ein Liebesdreieck mit ihrem Ehemann und dessen besten Freund verwickelt wird. Mittlerweile ist die Schauspielerin Mutter von zwei kleinen Töchtern, Edie und Delilah, und sprach vor Kurzem in einem rührenden Interview darüber, was die beiden von ihrem Beruf halten.

Unvergessen ist auch Alan Rickman (✝69) als Ehemann Harry, der mit seiner Sekretärin Heike Makatsch (52) flirtet. Der Harry Potter-Darsteller verstarb tragischerweise vor knapp acht Jahren an einer schweren Krebserkrankung. Und noch ein weiterer deutscher Star durfte bei dem internationalen Projekt sein Schauspieltalent unter Beweis stellen: Claudia Schiffer (53)! Das ehemalige Supermodel feierte gerade ihr Laufsteg-Comeback auf der Fashion Week.

