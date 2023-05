Foo Fighters haben endlich Ersatz-Drummer für Taylor Hawkins

Die Foo Fighters haben wieder eine Stammbesetzung! Im März 2022 musste die Band einen großen Verlust verkraften, als Schlagzeuger Taylor Hawkins (✝50) leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Trotzdem beschloss die Gruppe weiterhin Musik zu machen. Es wurden viele Schlagzeuger gecastet, die Taylors Nachfolger hätten werden können. Allerdings hat keiner so richtig überzeugt, sodass die Band immer mit unterschiedlichen Drummern auftrat. Nun haben die Foo Fighters den Posten des Schlagzeugers wieder fest besetzt!

Wie Mirror berichtete, verkündete die Grunge-Rock-Band in einem Livestream, dass sie einen würdigen Nachfolger für Taylor gefunden haben. Josh Freese wird in die Fußstapfen des Schlagzeug-Stars treten! Der 50-Jährige hat in den vergangenen Jahren an Alben von Lana Del Rey (37), Rob Zombie, Bruce Springsteen (73), Sting (71) und vielen anderen mitgewirkt. Außerdem ist er vor allem durch die Band The Offspring bekannt. Ab sofort gehört er zusammen mit Dave Grohl (54), Nate Mendel, Pat Smear (63), Chris Shiflett und Rami Jaffee zu den Foo Fighters, die nächstes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern.

Allerdings möchte Josh in keinem Fall den Klang der Band verändern. Er wolle Taylors Seele bewahren und stellte daher eine eindeutige Forderung: "Taylors Schlagzeug muss da oben sein und ich will genau sein Set spielen." Er wolle genau diese Energie auf der Bühne haben. In einem Post im Netz schrieb er: "Ich will auf demselben Schlagzeug schwitzen, auf dem er jede Nacht geschwitzt hat."

