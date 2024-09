Steht nach Dave Grohls Skandal Foo-Fighters-Pause bevor?

Die Foo Fighters stehen laut Gerüchten kurz davor, eine Pause einzulegen. Nachdem die Rockband überraschend ihren Auftritt beim Soundside Festival in Connecticut, USA, abgesagt hat und durch Jack White (49) ersetzt wurde, wächst die Spekulation, dass Frontmann Dave Grohl (55) und seine Bandkollegen eine Auszeit planen. Laut The Sun berichtete ein Insider, dass die Bandmitglieder Zeit mit ihren Familien verbringen und sich neu fokussieren möchten.

Die vergangenen Jahre waren für die Foo Fighters äußerst turbulent. Der Verlust ihres langjährigen Drummers und besten Freundes Taylor Hawkins (✝50) im Jahr 2022 war ein schwerer Schlag für die Band. Taylor wurde damals tot in einem Hotel in Bogotá, Kolumbien, aufgefunden, wo die Gruppe für ein Musikfestival auftreten sollte. Zudem musste Dave den Tod seiner Mutter verkraften. All diese Ereignisse haben die Band tief getroffen und führen jetzt offenbar zu der Entscheidung, eine Pause einzulegen.

Dave ist seit 21 Jahren mit dem Model Jordyn Blum (48) verheiratet, und gemeinsam haben sie drei Töchter: Violet Maye, Harper Willow und Ophelia Saint. Anfang des Monats gestand der Rocker in einem Instagram-Post, dass er ein uneheliches Kind gezeugt hat. Er schrieb: "Ich bin vor Kurzem Vater einer kleinen Tochter geworden, die außerhalb meiner Ehe geboren wurde. Ich werde alles tun, um ihr ein liebevoller und unterstützender Vater zu sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder und arbeite daran, ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen." Nach den schwierigen Ereignissen der letzten Zeit scheint es für Dave und die Band an der Zeit zu sein, sich auf das Wesentliche zu besinnen und Zeit mit ihren Lieben zu verbringen.

