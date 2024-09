Wegen Dave Grohls Skandal? Foo Fighters sagen Auftritt ab

Die Foo Fighters haben bekannt gegeben, dass sie nicht wie geplant beim Soundside Music Festival in Bridgeport, Connecticut, auftreten werden. An diesem Wochenende, das für den 28. und 29. September angesetzt ist, sollten die Foo Fighters am Sonntag als Headliner die Bühne rocken. Stattdessen werden nun Jack White (49) und die Band Greta Van Fleet deren Platz einnehmen. In einem offiziellen Statement auf Instagram bestätigte die Band den Ausstieg, ohne spezifische Gründe zu liefern. Doch könnte die kurzfristige Absage an den Skandalen des Frontmanns Dave Grohl (55) der vergangenen Wochen liegen?

Vor rund zwei Wochen sorgte der 55-jährige Sänger für Schlagzeilen, als er einräumte, jahrelang seine Frau Jordyn Blum (48) betrogen und kürzlich ein Kind mit einer anderen Frau bekommen zu haben. Dave versicherte in einem offiziellen Statement im Netz, er wolle ein liebevoller und unterstützender Vater für seine neugeborene Tochter sein und arbeite daran, das Vertrauen und die Vergebung seiner Familie zurückzugewinnen. "Ich liebe meine Frau und meine Kinder. [...] Wir sind dankbar für eure Rücksichtnahme auf alle betroffenen Kinder, während wir gemeinsam nach vorne blicken", fügte er hinzu.

Ein Insider behauptete gegenüber der New York Post, dass es gut sein könne, dass Jordyn schon von Daves Seitensprung wusste, sie jedoch das Ausmaß der Affäre nicht realisiert habe. Laut der Quelle trug die US-Amerikanerin das Geheimnis wohl eine ganze Weile mit sich herum, bevor der Rockstar reinen Tisch machte. Freunde der Regisseurin seien sich zudem unsicher, ob Dave nicht noch weitere Male fremdgegangen sei. "Sie ist eine nette, wunderbare Frau", fügte der Informant hinzu und betonte, dass sie allen "leid" tue. Dave und die 48-Jährige sind seit 2003 miteinander verheiratet und haben drei Töchter.

Getty Images Dave Grohl im Februar 2023

Getty Images Jordyn Blum und Dave Grohl im Februar 2014

