"Schockiert": Foo Fighters schmeißen Drummer aus der Band

Nachdem Josh Freese zwei Jahre lang die Schlagzeugstöcke für die Foo Fighters geschwungen hatte, ist es nun überraschend vorbei. Der 52-Jährige, der 2023 die Nachfolge des verstorbenen Taylor Hawkins (✝50) antrat, muss die Band verlassen. Wie er auf Instagram mitteilt, riefen ihn Dave Grohl (56) und Co. an, um ihm die Entscheidung mitzuteilen, dass sie "eine andere Richtung mit ihrem Drummer einschlagen" wollen. Weitere Gründe wurden laut Josh nicht genannt, was ihn nach eigener Aussage "geschockt und enttäuscht" zurückließ. "Das ist das erste Mal in meiner 40-jährigen Karriere, dass ich von einer Band rausgeworfen wurde", schreibt der Schlagzeuger ferner.

Trotz der plötzlichen Trennung zeigt der erfahrene Musiker kaum Verbitterung. Vielmehr betont Josh, dass er die zwei Jahre gemeinsam mit den Foo Fighters sehr genossen habe – sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen. Einen Groll hegt er nicht, auch wenn er die Art und Weise der Trennung kritisch sieht. Seinem Humor bleibt Josh trotzdem treu: Am Ende seines Postings verspricht er seinen Fans bald "eine Top-10-Liste der möglichen Gründe für seinen Rauswurf." Sie sind ebenfalls verblüfft, was das Aus des Musikers betrifft. In der Kommentarspalte heißt es unter anderem: "Verdammt... Ich bin schockiert! Du schienst perfekt zu passen."

In der Vergangenheit war Josh als Drummer für zahlreiche renommierte Bands wie Guns N' Roses, Nine Inch Nails oder A Perfect Circle tätig. Nun dürfte er bald wieder als Freiberufler neue musikalische Herausforderungen annehmen. Für die Foo Fighters drängt die Zeit hingegen, einen geeigneten Nachfolger zu finden – denn bereits am 4. Oktober steht ihr nächster Auftritt beim Großen Preis von Singapur auf dem Plan.

Getty Images Josh Freese, Drummer

Was haltet ihr von der Entscheidung der Foo Fighters, ihren Drummer Josh rauszuwerfen? Finde ich fair, wenn sie finden, dass es nicht passt, ist das die beste Lösung. Schade, er ist ein echt talentierter Schlagzeuger! Ergebnis anzeigen