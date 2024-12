Claudia Obert und Max stellen bei "TV total" Sex-Szene nach

Claudia Obert (63) hat am Montagabend in der Show "TV total – Aber mit Gast" für beste Unterhaltung gesorgt. Zusammen mit Moderator Sebastian Pufpaff (48) stürzte sich die Reality-TV-Ikone in eine gewohnt schlüpfrige Gesprächsrunde, der es an witzigen Sprüchen und provokanten Aussagen nicht mangelte. Der Abend gipfelte in einer überraschenden Aktion: Claudia und ihr Partner Max Suhr (26) stellten eine viel diskutierte Szene aus dem Sommerhaus der Stars nach. Im Nachbau eines Bettes inszenierten sie den Moment, der viele Zuschauer zum Schmunzeln brachte: Das verliebte Paar führte eine Trockensex-Performance auf.

Neben viel Champagner – der auch mal direkt aus der Flasche getrunken wurde – ließ sich Claudia von Sebastians Fragen nicht in die Enge treiben. Weder ihren Kontostand noch ihre Meinung zu anderen Realitystars wollte sie verraten. Dafür gab es in Sachen Liebesleben keine Zurückhaltung. "Wen juckt’s? Der Nächste kann sich freuen", entgegnete sie souverän auf die Frage nach der Anzahl ihrer Partner. Auch ihre unverblümte Sicht auf die Liebe sorgte für lautes Gelächter: "Die zwei hässlichsten Teile stecken wir ineinander und nennen es Liebe machen."

Claudias Freund Max, der über 30 Jahre jünger als sie ist, unterstützt seine offenherzige Partnerin. Das unkonventionelle Paar sorgt seit Beginn seiner Beziehung für Schlagzeilen, nicht zuletzt durch gemeinsame Auftritte in Reality-TV-Formaten. Fans können sich schon jetzt auf neue Einblicke aus Claudia und Max' Beziehung freuen, wie Quotenmeter berichtete. Schon ganz bald sind die Turteltauben nämlich in der Dokumentation "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" zu sehen.

Fine Lohmann Claudia Obert und Max Suhr bei den Reality Awards, Dezember 2024

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert, 2023

