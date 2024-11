Offiziell: Diese Promis treten bei "TV Total Wok-WM" 2024 an

Bald ist es endlich wieder so weit: Die TV Total Wok-WM steht an! Am 8. und 9. November 2024 treffen sich wieder zahlreiche Prominente in Winterberg, um in Woks den Eiskanal hinunterzurasen. Wie ProSieben nun bekannt gibt, sind wieder einige namhafte Kandidaten dabei. Im Einer-Wok treten unter anderem "TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff (48), Linda Nobat, Ailton (51), Lilly Becker (48) und Jürgen Milski (60) an. Auch Vincent Gross (28), Mike Süsser, Pascal Hens (44) und Paul Luca Fischer alias Paulomuc gehen solo ins Rennen.

Zehn Teams wollen sich den Sieg im Vierer-Wok-Rennen sichern. Sebastian Pufpaff hat sich Mimi Kraus (41), Kevin Kuske (45) und Julia Taubitz für dazu geholt und tritt als Team Deutschland 1 an. Thore Schölermann (40), Jule Gölsdorf (48), Francesco Friedrich und Kevin Großkreutz (36) bilden ein weiteres deutsches Team. Für die Türkei gehen Senay Güler (48), Serkan Yavuz (31), Timur Ülker (35) und Sükrü Pehlivan (51) an den Start. Dennis und Benni Wolter vom World Wide Wohnzimmer stellen zwei Teams: In der ersten Gruppe sind neben Paulomuc und Aditotoro, Freshtorge (36) und Paul Frege. Für World Wide Wohnzimmer 2 haben sich die beiden Wolter-Brüder mit Doc Felix und Starletnova zusammengetan.

Durch die beiden Abende führen Moderator Steven Gätjen (52) und Kommentator Ron Ringguth (58), während Andrea Kaiser (42) und Khalid Bounouar beim Start und Ziel mit den Promis sprechen. Bei der 15. Wok-WM im vergangenen Jahr konnte sich Team Deutschland 2 bestehend aus Thore Schölermann, Pascal Hens, Sven Hannawald (49) und Thorsten Legat (55) den Sieg im Vierer-Wok holen. Im Einzel-Wettkampf landete Joey Kelly (51) zum zweiten Mal in Folge auf dem ersten Platz – er ist in diesem Jahr nicht dabei und kann seinen Titel somit nicht erneut verteidigen.

Die Kandidaten und Teams im Überblick:

Vierer-Woks

Deutschland 1: Sebastian Pufpaff, Mimi Kraus, Kevin Kuske, Julia Taubitz

Deutschland 2: Thore Schölermann, Jule Gölsdorf, Francesco Friedrich, Kevin Großkreutz

Deutschland 3: Anika Lehmann (39), Sven Hannawald, Marcel Nguyen (37), Thorsten Legat

Türkei: Senay Güler, Serkan Yavuz, Timur Ülker, Sükrü Pehlivan

Ghana: Marvin De-Graft, Sandra Lambeck (32), Nana, David Odonkor (40)

WWW 1: Paulomuc, Aditotoro, Freshtorge, Paul Frege

WWW 2: Benjamin Wolter, Dennis Wolter, Doc Felix, Starletnova

Italien: Valea Scalabrino (34), Fabio Knez, Angelo Carlucci (35), Marco Lombardi (34)

Griechenland: Nicolette Fountaris, Lucas Cordalis (57), Jannik Kontalis, Joti Polizoakis (29)

Kroatien: Filip Pavlović, Benny, Ivan Klasnić, Roberto Soldić

Einer-Woks

Sebastian Pufpaff, Deutschland

Linda Nobat, Kamerun

Vincent Gross, Schweiz

Nathan Evans, Schottland

Ailton, Brasilien

Mike Süsser, Österreich

Jürgen Milski, Mallorca

Pascal Hens, Deutschland 2

Paul Luca Fischer alias Paulomuc, WWW 1

Lilly Becker, Holland

Getty Images Sebastian Pufpaff mit seinem Deutschen Fernsehpreis

Getty Images Joey Kelly bei der Wok-WM 2010

