Ihr Sohn (†3) ist ertrunken: Emilie Kiser war nicht zu Hause

Am 18. Mai verlor Emilie Kiser ihren kleinen Sohn Trigg. Das dreijährige Kind der Influencerin war in ihrem Anwesen in Chandler, Arizona, sechs Tage zuvor im Pool ertrunken. Laut einem Insider soll Emilie zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zu Hause gewesen sein – so heißt es nun gegenüber People. Auch deshalb wolle sie, dass die Aufnahmen von Triggs Unfall unter Verschluss bleiben – sie wolle das Material nicht sehen. Demnach soll ihr Mann Brady mit seinen Söhnen Trigg und Teddy im Haus gewesen sein. Ob noch weitere Personen anwesend waren, ist hingegen nicht klar.

Vor wenigen Tagen reichte Emilie eine Klage gegen die Behörden von Arizona ein, um zu verhindern, dass Material zu Triggs Tod an die Öffentlichkeit gelangt. So versuchten zuletzt sowohl Medien als auch Privatpersonen, Einsicht in Polizeiberichte, Notrufmitschnitte, Autopsieberichte sowie Bildmaterial vom Unfallort zu erhalten. Am 3. Juni ging ein weiterer Antrag der 26-Jährigen ein. Darin erklärte sie, dass ihre Familie "verzweifelt in Ruhe trauern möchte, aber leider lässt die Öffentlichkeit das nicht zu." Zudem stellte sie fest, dass Triggs Tod "zu einem Medienspektakel geworden ist". Das zuständige Gericht gewährte Emilie eine vorläufige Vertraulichkeit auf Privatsphäre.

Erst Ende März wurden Emilie und ihr Mann zum zweiten Mal Eltern. Nach dem tragischen Tod ihres Erstgeborenen soll vor allem die Influencerin große Probleme haben, für ihr Neugeborenes zu sorgen. "Emilie versucht ihr Bestes, um für ihren überlebenden Sohn, den zwei Monate alten Theodore, da zu sein. Aber jeder Tag ist ein Kampf", erklärte der Anwalt des TikTok-Stars in den Unterlagen, die NBC News vorlagen.

Instagram / emiliekiser US-Influencerin Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025