Der Streamer Papaplatte masturbiert bei "7 vs. Wild" im Wald

Er konnte offenbar nicht mehr länger an sich halten. Aktuell läuft die dritte Staffel von 7 vs. Wild im kanadischen British Columbia. Auch in diesem Jahr müssen wieder sieben YouTuber für eine Woche in der Wildnis überleben. Dieses Mal dürfen die abenteuerlustigen Kandidaten als Team antreten – so unter anderem Kevin Teller aka Papaplatte (26) und sein Podcast-Kumpel Dominik. Und diese beiden sorgen nun für besonders viel Aufsehen!

In der 15. Folge von "7 vs. Wild" nimmt das Duo kein Blatt vor dem Mund – und spricht offen über das Thema Selbstbefriedigung. Womit bis dato wohl keiner rechnet: Die beiden wedeln sich tatsächlich vor laufender Kamera einen von der Palme. "Für die Wissenschaft", begründet das Kevin, während er und Dominik sich jeweils ein stilles Örtchen im Wald suchen. Sichtlich unbeschwert lässt der Streamer seine Stimulation Revue passieren: "Ich hab mich richtig schön hingelegt. Ich habe gelebt wie ein König."

Aber damit noch nicht genug an Intimität. Der 26-Jährige geht sogar noch weiter ins Detail. "Bei mir kam jetzt nicht so viel raus", gibt der Blondschopf preis. Den Grund dafür erklärt Kevin auch ganz offen heraus – er hat nämlich nicht das erste Mal in der Show Hand angelegt: "Es ist tatsächlich schon vor dieser Aufnahme drei oder vier Mal bei mir passiert."

Anzeige

Instagram / papaplatte Papaplatte und Dominik im Juni 2022

Anzeige

Instagram / papaplatte Survival Mattin, Fritz Meinecke, Dominik, Papaplatte und Wieland Welte bei "7 vs. Wild"

Anzeige

Instagram / papaplatte Papaplatte, Streamer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de