Kandidaten wollen nicht mehr: Ist das das "7 vs. Wild"-Aus?

Die Zukunft von 7 vs. Wild steht auf der Kippe. Mit der Survival-Show hatte Fritz Meinecke einen überraschenden Hit gelandet. Doch in der dritten Staffel lief vieles nicht so wie geplant. Vor allem das Ausscheiden des YouTubers mit Kollege Survival Mattin nach Tag drei entsetzte die Fans. Nun sind sich viele der Teilnehmer einig, dass es kein weiteres Mal für sie gibt. Bedeutet das jetzt das Aus für "7 vs. Wild"?

In einem der Behind-the-scenes-Videos bei YouTube ziehen die Kandidaten der dritten Staffel ein Fazit und das klingt nicht gerade gut. "Es war eine krasse Erfahrung, aber das wars von mir. Macht die Plätze frei, nominiert mich nicht mehr. [...] Ich bin raus!", betont Knossi (37), der schon zum zweiten Mal antrat. Auch Streamer Papaplatte (27) hatte keine Lust auf eine nächste Runde: "Ich würde es nicht wiederholen und ich hätte auch nicht zugesagt, hätte ich gewusst, dass es so wird." Ob es für die nächste Staffel dann überhaupt noch willige Kandidaten gibt?

Zumindest ist Show-Erfinder Fritz sicher, dass sich etwas ändern muss. Denn so eine Location, wie er sie in der dritten Staffel hatte – ohne Süßwasser – kann es nicht noch mal geben. "Jetzt kommt natürlich die Frage: Staffel vier, was macht man? Ich kann in der Sekunde keine Antwort geben", meint der Survival-Experte. Für die Fans klingt das schon jetzt nach Abschied.

Anzeige

Instagram / knossi Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / 7vswild/ Papaplatte und Reeze

Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, "7 vs. Wild"-Erfinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de