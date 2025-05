Wird Papaplatte etwa bald übers "Let's Dance"-Parkett fegen?

Papaplatte (28) gibt überraschende Töne von sich: Der bekannte Streamer sprach am Rande des Kings League-Spieltags am vergangenen Wochenende ganz offen über seine TV-Ambitionen. Gemeinsam mit den Moderatoren Vivian Bahlmann und Mitja Lafere plauderte er über seine heimlichen Show-Träume und verriet, dass vor allem eine RTL-Sendung ganz oben auf seiner Wunschliste steht. Und dabei spielte er nicht auf das Dschungelcamp oder den Bachelor an. "Let's Dance wäre wahrscheinlich wirklich was, wo ich überlegen würde", erklärte Kevin Teller, wie er eigentlich bürgerlich heißt.

Doch so einfach dürfte die Sache nicht sein, wie Papaplatte direkt danach deutlich macht. Er habe als Jugendlicher schon einmal Tanzsport betrieben und damit sogar professionell an Turnieren teilgenommen – laut eigener Aussage liegt das inzwischen etwa 15 Jahre zurück. Somit dürfte Papaplatte eigentlich nicht an "Let's Dance" teilnehmen. Auf Nachfrage erklärte der 28-Jährige: "Weil ich es technisch gesehen mal professionell gemacht habe." Trotz dieses Hakens reizt ihn die Tanzshow enorm. "Bock hätte ich. Und ich glaube, irgendwann, wenn es erlaubt ist, muss ich 'Let’s Dance' machen", betonte der Influencer.

Papaplatte ist bekannt für seine Offenheit und dafür, auch öfter mal ein wenig über das Ziel hinauszuzielen. So räumte er beim "GeoGuessr"-Turnier im März beispielsweise mächtig ab – und das, obwohl er aufgrund des Kölner Karnevals ordentlich einen über den Durst trank. "Es ist 18 Uhr und ich bin so totbesoffen", erklärte Papaplatte damals kurz vor dem Start der Twitch-Spiele. Doch das hielt den Streamer nicht davon ab, den anderen Teilnehmern das Leben ordentlich schwer zu machen.

Instagram / papaplatte Papaplatte im Oktober 2022

Instagram / papaplatte Papaplatte im September 2024

