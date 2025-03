Streamer Papaplatte gewinnt betrunken ein Twitch-Turnier

So hatte Papaplatte (28) sich seinen Stream wohl nicht vorgestellt. Anfang der Woche soll der Streamer an einem Twitch-Turnier des Spiels "GeoGuessr" teilnehmen, bei dem Orte anhand einzelner Detail-Aufnahmen erkannt werden müssen. In Köln ist aktuell allerdings Karneval – und das lässt sich auch Kevin Teller, wie Papaplatte bürgerlich heißt, nicht entgehen und feiert mit seinen Kumpels offenbar ordentlich. Angeduselt und breit grinsend sitzt er im Anschluss in seinem Stream. Sehr zur Belustigung seiner Fans trägt er sogar noch sein Piloten-Kostüm. "Herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir müssen in fünf Stunden ein 'GeoGuessr'-Turnier spielen. Ich war gerade unterwegs mit Dave und Max und ich wollte eigentlich nicht so viel trinken...", lacht der Twitch-Star.

Statt sich dann aber intensiv auf das internationale Turnier vorzubereiten und wieder nüchtern zu werden, geht die Party in Papaplattes Stream fleißig weiter. Er singt lauthals zu Partymusik und feiert mit seinen Streamer-Kollegen Faister und Filow. "Es ist 18 Uhr und ich bin so totbesoffen", meint er schließlich zu seinen Zuschauern. Doch es hilft nichts – um 23 Uhr startet der Wettbewerb. Kurz vor dem Start übt der 28-Jährige dann doch noch ein wenig. Sehr zur Überraschung seiner Fans und auch seiner eigenen räumt Kevin beim Turnier dann aber richtig ab und macht sogar den ersten Platz – auch dank der Mithilfe seines besten Freundes und "GeoGuessr"-Profis BastiGHG.

Geschadet hat Papaplatte der Stream im Suff wohl nicht, schließlich sorgte er für ordentlich Unterhaltung. Als er seine Situation im Anschluss den Organisatoren auf Englisch erklärt, können auch diese nur lachend den Kopf schütteln. Dass der Content Creator gerne mal einen draufsetzt, ist kein Geheimnis. Aber nicht nur in den Streams probiert er gerne aus. Zusammen mit seinem Kumpel Reeze verschlug es ihn 2024 auch in das Survival-Format 7 vs. Wild, wo die beiden sogar bis zum Schluss in der Wildnis durchhielten. Eine Erfahrung, die sie sicher nicht vergessen, aber auch nicht noch einmal machen werden. In einem Behind-the-Scenes-Video bei YouTube betonte Papaplatte: "Ich würde es nicht wiederholen und ich hätte auch nicht zugesagt, hätte ich gewusst, dass es so wird."

Anzeige Anzeige

Instagram / papaplatte Papaplatte mit seiner Freundin Masha, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / 7vswild/ Papaplatte und Reeze

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Papaplattes betrunkenem Stream? Geht gar nicht, er sollte ein Vorbild sein. Lustig, er schien ja sehr gute Laune zu haben. Ergebnis anzeigen