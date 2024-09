Tobey Maguires Ex Jennifer ist mit Milliardärssohn verlobt

Jennifer Meyer (47), die Ex-Frau von Schauspieler Tobey Maguire (49), möchte ein zweites Mal Ja sagen. Am Samstag hat die Schmuckdesignerin ihre Verlobung mit ihrem neuen Partner Geoffrey Ogunlesi bekanntgegeben. Die 47-Jährige teilte die süßen Liebesnews mit einem verliebten Foto auf Instagram. Das Bild zeigt, wie der Sohn des nigerianischen Milliardärs Adebayo Ogunlesi die Blondine von hinten umarmt. Sie legt dabei ihre Hand auf die ihres zukünftigen Mannes und setzt damit den beeindruckenden Diamant-Klunker perfekt in Szene. In der Bildunterschrift schrieb sie schlicht: "Ja" – begleitet von Herz- und Glitzeremojis.

Die Nachricht von der Verlobung rief zahlreiche Reaktionen von Jennifers prominenten Freunden hervor. "Das macht uns alle so glücklich. Ich liebe dich", gratulierte Hollywood-Größe Goldie Hawn (78) die freudigen News. Neben ihr beglückwünschten auch weitere Stars wie Jennifer Garner (52), Jenna Dewan (43) sowie Paris Hilton (43) das frisch verlobte Paar in der Kommentarspalte.

Jennifer und Geoffrey wurden erstmals vergangenen Sommer gemeinsam gesehen, rund sieben Jahre nachdem sich die 47-Jährige von Tobey getrennt hatte. Aus ihrer Ex-Beziehung gingen zwei gemeinsame Kinder, Ruby und Otis, hervor. Nach über zehn gemeinsamen Jahren sorgte die plötzliche Trennung des einstigen Traumpaares 2016 für Schlagzeilen. Einen Rosenkrieg gab es jedoch nie zwischen den beiden – ganz im Gegenteil. Jennifer hebt auch Jahre später immer wieder hervor, dass Tobey ihr bester Freund bleibe und dass ihre Trennung mit viel Liebe und Respekt vollzogen wurde.

Getty Images Jennifer Meyer bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020

Getty Images Jennifer Meyer und Tobey Maguire, 2014

