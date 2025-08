Möchte "Princess Charming"-Nessi noch einmal heiraten?

Vanessa Borck, die auf Social Media als Nessiontour (28) bekannt ist, hat ihren Fans kürzlich tiefe Einblicke in ihre Pläne und Wünsche für die Zukunft gewährt. Auf Instagram wurde die aktuelle Princess Charming gefragt, welche Ziele sie noch für ihr Leben habe. "Ich möchte noch mal heiraten. Das wäre schön", gab sie in ihrer Antwort offen zu. Sie erinnerte sich daran, wie sehr sie ihre Hochzeit mit Ina (29) genossen hatte und wie gerne sie diesen besonderen Moment noch einmal erleben würde. Doch diese Vision scheint nur ein kleiner Teil dessen zu sein, was sie sich für die kommenden Jahre erhofft.

Neben ihrem persönlichen Wunsch beschäftigte sie sich in ihrer Antwort vor allem auch mit dem Glück ihrer Familie. Die Influencerin brachte klar zum Ausdruck, wie wichtig es ihr sei, dass ihre Tochter ein erfülltes Leben führt. "Ich möchte einfach, dass meine Tochter weiterhin ein glücklicher Mensch bleibt und sie alle ihre Ziele erreichen kann, die sie sich wünscht. Dabei werde ich sie unterstützen", betonte sie weiter.

Auch wenn Vanessa ihren Beziehungsstatus während der laufenden "Princess Charming"-Staffel nicht preisgeben darf, ließ sie ihre Fans kürzlich dennoch wissen, worauf es ihr in einer Partnerschaft besonders ankommt. "Ehrlichkeit ist das Fundament von allem", schrieb die Influencerin auf Instagram. Vor allem als Mutter sei es ihr wichtig, sich voll und ganz auf ihre Partnerin verlassen zu können. Loyalität, Treue und Verlässlichkeit zählen für sie zu den Grundpfeilern einer Beziehung. "Ich weiß, wie es ist, vieles allein zu stemmen", erklärte Vanessa offen und machte klar: Für sich und ihre Tochter erwartet sie echtes Engagement.

Bugge / ActionPress Vanessa Borck, Influencerin

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin