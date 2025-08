Cedric Beidinger und seine Eliza schwärmen von Verlobung

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner schweben derzeit auf Wolke sieben. Der Reality-TV-Star hat seiner Partnerin einen romantischen Antrag gemacht, den die Schwangere überglücklich angenommen hat. Im Interview mit Promiflash schwärmten die beiden von ihrer Verlobung. Cedric erklärte, dass er sich wie in einem "wunderschönen Traum" fühle und die Verbindung zu Eliza für immer sei. Die beiden erwarten zudem bald eine Tochter, was ihr Glück perfekt mache. Auch Eliza fand emotionale Worte: "Er ist mein Zuhause, mein Halt, mein größtes Glück."

Die Liebesgeschichte des Paares ist in den vergangenen Monaten besonders intensiv geworden. Mit der gemeinsamen Schwangerschaft und der Verlobung gehen sie einen großen Schritt in ihre gemeinsame Zukunft. Besonders rührend ist Elizas Aussage, dass Cedric nicht nur der beste Vater, sondern auch der wundervollste Partner sei, den sie sich immer erträumt habe. Elizas Verlobungsring ist ein Symbol für ihre Liebe, die sich gerade in den aufregendsten Momenten ihres Lebens befindet. "Ich weiß jetzt schon: Er wird nicht nur der beste Vater, sondern auch der wundervollste Partner, den ich mir je erträumt habe", betonte sie gegenüber Promiflash.

Cedric und Eliza teilen immer wieder Einblicke in ihr privates Glück mit ihren Followern auf sozialen Medien. Im Februar überraschten sie ihre Fans mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft. Der romantische Antrag fand während eines Konzerts statt und setzte dem Ganzen schließlich die Krone auf. "Ich finde kaum Worte dafür, wie dankbar ich dir für all das bin, was wir in den letzten Monaten gemeinsam erlebt und durchgestanden haben", erklärte die Blondine auf Instagram. Die beiden wirken wie füreinander gemacht und zeigen, dass sie sich voller Vorfreude auf die nächsten Kapitel ihres Lebens vorbereiten: als Eltern und als verlobtes Paar.

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Eliza Klenner zeigt ihren Verlobungsring

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, April 2025