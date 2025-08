So lief gemeinsamer Dreh für Dave Franco und Alison Brie

Dave Franco (40) und Alison Brie (42) standen für ihren neuen Film "Together – Unzertrennlich" gemeinsam vor der Kamera – ein Projekt, das sowohl körperlich als auch emotional einiges abverlangte. In dem Streifen spielen sie ein Paar, dessen Beziehung durch ein unerwartetes Ereignis auf ungewöhnliche Weise physisch verbunden wird. Mit nur 21 Tagen für den Dreh blieb den beiden keine Zeit für Zweifel, wie Alison gegenüber der Bild erklärte: "Das war fast wie ein Befreiungsschlag." Trotz der knappen Dreharbeiten war es eine Herausforderung: Action-Szenen in schwindelerregendem Tempo führten zu blauen Flecken und strengen Ruhewochenenden, um den Film planmäßig abzuschließen.

Wie sie den Balanceakt zwischen beruflicher Zusammenarbeit und ihrer Beziehung meistern, erläuterten beide weiter im Interview. Alison betonte, wie wichtig der emotionale Rückhalt ihres Partners sei: "Es gibt wirklich niemanden auf der Welt, dem ich mehr vertraue." Auch Dave zeigte sich dankbar für die Chemie mit seiner Frau vor und abseits der Kamera. "Unsere Arbeit kann emotional sehr aufreibend sein, aber Alison macht es mir unglaublich leicht, mit ihr als Kollegin und Partnerin zusammenzuarbeiten", sagte er. Trotz der Nähe durch das gemeinsame Projekt war es ihnen wichtig, ihre Eigenständigkeit nicht zu vernachlässigen – Phasen der räumlichen Trennung durch andere berufliche Verpflichtungen halfen dabei.

Doch auch nach über 13 Jahren als Paar überlassen die beiden nichts dem Zufall, um ihre Romantik aufrechtzuerhalten. Regelmäßige Date-Nights und gemeinsame Rückzugsorte in der Natur fernab des Alltags gehören für sie fest dazu. Einen besonderen Platz in ihrer Beziehung hat zudem das Tanzen – ein Ritual, das sogar Teil ihrer Ehegelübde ist. "Wenn sie mich auffordert zu tanzen, muss ich – egal wo wir gerade sind", verriet Dave schmunzelnd. Und so gelingt es ihnen immer wieder, eine spielerische Leichtigkeit und Freude in ihre Partnerschaft zu bringen, die sie strahlen lässt – ob vor der Kamera oder im echten Leben.

Getty Images Alison Brie und Dave Franco, Februar 2023

Getty Images Dave Franco und Alison Brie bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / alisonbrie Dave Franco und Alison Brie, Juni 2023