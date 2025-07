Megapark-Rausch: Anna-Maria Zimmermanns Traumleben

Anna-Maria Zimmermann (36) lebt derzeit ihren Traum! Die Ballermann-Sängerin steht regelmäßig bei der Olé-Partyreihe vor tausenden Fans auf der Bühne und ist auch im Megapark auf Mallorca fest etabliert. In einem Interview mit RTL verriet sie, wie glücklich sie momentan ist: "Ich lebe eigentlich in meinem großen Traum. Ich habe zwei tolle Kinder, ein schönes Zuhause und dazu so viele Shows." Dennoch gab die Mutter und Künstlerin offen zu, dass es durchaus Momente gebe, in denen sie sich mehr Zeit zu Hause wünsche.

Seit Anfang des Jahres steht die Sängerin auf einer neuen Bühne: Nachdem Anna-Maria zuvor 14 Jahre im Bierkönig aufgetreten war, entschied sie sich für einen Wechsel zum Megapark. Der Grund? Raum für Weiterentwicklung – sowohl für sie persönlich als auch für die legendären Locations an der Playa de Palma. "Ich glaube, dass die Wechsel Mallorca gutgetan haben. Es ist frischer Wind reingekommen, und sowohl der Megapark als auch der Bierkönig haben sich positiv verändert", erklärte Anna-Maria. Trotz ihres vollen Terminkalenders scherzte sie über ihre Bühnenpräsenz: "Weiß auch gar nicht, warum die Leute die alte Frau auf der Bühne haben wollen, mit 36."

Die Sängerin, die durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt wurde, feiert seit vielen Jahren Erfolge auf Mallorca. Ihre Liebe zur Insel ist ungebrochen – auch wenn sie zwischenzeitlich das Gefühl hatte, eine Auszeit von der Playa zu brauchen. Doch wie sie selbst zugibt, zieht es sie immer wieder zurück nach Mallorca. Zwischen ihren Auftritten genießt sie die private Zeit, vor allem mit ihren Kindern, die weiterhin ihr Lebensmittelpunkt sind. An ihren früheren Arbeitgeber, den Bierkönig, denkt sie mit warmen Gefühlen zurück: "Ich hatte dort 13, 14 tolle Jahre." Nach so vielen Jahren auf der Bühne steht für sie eines fest: Sie möchte nicht tauschen – und liebt das, was sie tut.

Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

Getty Images Anna-Maria Zimmermann auf der Bühne, Schlagerboom Open Air, 2024

Robert Schmiegelt / Future Image Anna-Maria Zimmermann im März 2023 in Köln