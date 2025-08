Das sagen die Fans zu dem Doppel-Exit bei "Die Bachelors"

Bei Die Bachelors verlaufen die Dreamdates nicht wie geplant. Mit Paulina und Lena entscheiden sich gleich zwei Ladys, freiwillig die Show zu verlassen – eine herbe Enttäuschung für die Bachelors Felix Stein (33) und Martin Braun. Wie denken die Fans über das Exit-Debakel in Folge neun? Auf Instagram finden sich gemischte Meinungen. "Sehr emotionale Folge! Martin tut mir unendlich leid", findet ein User. Lena bekommt für ihren Ausstieg viel Kritik. "So spät zu sagen, sie ist nicht bereit für einen Familienvater, finde ich superkrass", kritisiert ein weiterer Nutzer. Andere finden jedoch, Lena hat den richtigen Zeitpunkt gewählt – sie habe ihrer Verbindung zu Martin genug Zeit gegeben, aber dem Rosenkavalier auch einen Korb im Finale erspart.

In den sozialen Medien zeigen sich viele Fans beeindruckt von Paulinas Entscheidung, die Koffer zu packen. Sie hat die Reißleine gezogen, nachdem sie erfahren hatte, dass Felix bei den Dreamdates bereits mit einer anderen Kandidatin intim geworden war. "Paulina hat Rückgrat bewiesen", schreibt ein User, während ein anderer feststellt: "Sie ist sich selbst einfach mehr wert." Felix hingegen erntet Kritik: "Schade, dass Felix leider doch nicht so viel emotionale Intelligenz mitbringt, wie er von sich behauptet." Andere finden zudem, dass Paulina mit ihrem emotionalen Ausstieg überreagiert hat. Ein User kommentiert: "Paulina ist eine tolle Frau, jedoch befand sie sich in einer Datingshow, in der mehrgleisig fahren zum Konzept gehört…"

Dank der Entscheidungen von Paulina und Lena sind Felix und Martin im Halbfinale die Hände gebunden. Seyma und Vivi sowie Clara und Leonie stehen automatisch im Finale. Wer in der kommenden Folge die letzte Rose erhält, bleibt vorerst spannend – doch auch zu dem Thema haben die Fans bereits Theorien in petto. "Ich glaube, Felix hätte Vivi nach Hause geschickt, wenn Paulina nicht gegangen wäre. Und bei Martin wäre es Leonie gewesen. Sehr unglückliche Situation", resümiert ein User.

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL Lena und Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

RTL Paulina und Felix Stein bei "Die Bachelors" 2025

