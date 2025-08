Billy Joels Ehefrauen: Von Models bis zur Investmentbankerin

Musiklegende Billy Joel (76) hat nicht nur eine beeindruckende Karriere hinter sich, sondern auch ein turbulentes Liebesleben. Aktuell ist der Musiker mit seiner vierten Ehefrau Alexis Roderick (43) verheiratet, die er 2015 vor den Traualtar führte. Das Paar traf sich sechs Jahre zuvor in einem Restaurant in Huntington, New York, wo sie zu diesem Zeitpunkt bei der Investmentbank Morgan Stanley tätig war. Billy überzeugte sie, ihren Job aufzugeben – die perfekte Entscheidung, wie sich zeigte. Zusammen haben sie zwei Töchter, Della Rose und Remy Anne. Letztere erblickte das Licht der Welt, als Billy schon fast 70 Jahre alt war.

Zuvor gab es einige Wendungen in seinem Liebesleben. Besonders in Erinnerung bleibt seine Ehe mit Supermodel Christie Brinkley (71), mit der er zwischen 1985 und 1994 verheiratet war. Die beiden trafen sich auf der Karibikinsel St. Barts. Christie war nicht nur die Inspiration für das Lied "This Is The Time", sondern ebenfalls für den Hit "Uptown Girl". Auch mit der Star-Köchin Katie Lee verband Billy eine Ehe, die von 2004 bis 2009 andauerte. Ihre gemeinsame Liebe zu gutem Essen spielte dabei eine Schlüsselrolle in ihrer Beziehung. Davor sorgten unter anderem eine Liaison mit Model-Legende Elle Macpherson (61) sowie die Ehe mit seiner ersten Frau Elizabeth Weber, die von 1973 bis 1982 hielt, für Schlagzeilen.

Doch trotz seiner vielen Beziehungen ist es immer noch seine jetzige Frau Alexis, die ihn am meisten beeindruckt hat. Ein besonderes Detail ihrer Beziehung kam in der HBO-Dokumentation "Billy Joel: And So It Goes" ans Licht. Damals erinnerte sich Billy daran, wie er Alexis beim ersten Treffen mit einem privaten Klavierkonzert imponieren wollte. Doch die Powerfrau zeigte kein Interesse an dem Star-Rummel – ein Moment, der Billy sofort faszinierte. "Sie war völlig unbeeindruckt von diesem ganzen 'Billy Joel'-Ding, und das hat mich beeindruckt", berichtete der Sänger in der Doku. Vielleicht war genau das das Geheimnis ihres Liebesglücks: Alexis verliebte sich in den Menschen hinter dem Superstar und nicht in die Musiklegende, die Millionen Fans weltweit feiern.

Getty Images Alexis Roderick, Della Joel, Remy Joel, und Billy Joel, Februar 2024

Getty Images Christie Brinkley und Billy Joel, 1985

Getty Images Elle MacPherson, 2023