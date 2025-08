Kate Moss nutzt teure Birkin-Tasche lässig als Strandtasche

Kate Moss (51) zeigte während ihres Luxusurlaubs auf Ibiza erneut ihren ikonischen Sinn für Stil – mit einer überraschenden Note. Das weltberühmte Model nutzte eine Hermès Birkin im Wert von rund 40.000 Euro als Strandtasche. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, trägt Kate die mit Sand bedeckte Luxustasche lässig um den Unterarm geworfen. Die 51-Jährige spazierte zudem in einer weißen Tunika und einer goldenen Bikinihose über den Strand. Kombiniert mit auffälligen Armbändern und einem glamourösen Edelsteinring vervollständigte sie den Look.

Begleitet wurde Kate von ihrer Tochter Lila (22), die ihre Figur in einem schwarzen Bikini auf einer Jacht zur Schau stellte. Dort genoss Lila ausgelassen die Gesellschaft von Freunden, darunter Schauspielerin Jaime Winstone. Mutter und Tochter, die eine enge Beziehung pflegen, teilen sich nicht nur optische Ähnlichkeiten, sondern auch Modevorlieben. Lila hat in Interviews offen zugegeben, regelmäßig Accessoires aus Kates Kleiderschrank zu "borgen", besonders Taschen. Ob Lila also als Nächstes die Hermès-Birkin-Tasche zweckentfremden wird?

Kate genießt derzeit einen luxuriösen Urlaub auf Ibiza – obwohl sie eigentlich mit finanziellen und unternehmerischen Herausforderungen kämpft. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Kates Wellness-Marke Cosmoss Insolvenz anmelden und ihre Geschäfte nach weniger als drei Jahren wieder einstellen musste. Die Marke, mit der Kate auf einen gesünderen Lifestyle setzte, hatte zuletzt insgesamt rund 3,5 Millionen Euro Schulden angehäuft – die größte Summe davon gegenüber ihrer eigenen Agentur. Trotz hochpreisiger Produkte und Vertrieb in ausgewählten Resorts konnte Cosmoss offenbar nicht genug Käufer überzeugen.

Getty Images Topmodel Kate Moss im März 2025 in Paris

Lila und Kate Moss im Januar 2024

Kate Moss, Model

