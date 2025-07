Mallorca-Star Lorenz Büffel bekommt eigene Doku-Reihe

Lorenz Büffel (46), der mit Hits wie "Der Zug hat keine Bremse" und "Beate, die Harte" zur festen Größe am Ballermann wurde, bekommt seine eigene TV-Doku-Reihe. Die Show mit dem Titel "Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" startet am 7. August und wird immer donnerstags um 22:20 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt. Hierbei gibt der charismatische Sänger, der für seine extravaganten Outfits mit Caps und weißen Hörnern bekannt ist, Einblicke in sein Leben zwischen den Bühnen in Mallorcas Partytempeln und dem Alltag als Familienvater.

Bekannt wurde der 44-Jährige, der bürgerlich Stefan Scheichel-Gierten heißt, vor allem durch seinen Partyhit "Johnny Däpp", der ihm 2018 eine Goldene Schallplatte einbrachte. Die Sendung zeigt nun den Künstler von einer anderen Seite: weg von den schrillen Outfits, hin zum bodenständigen Familienmenschen. Wie vielseitig Lorenz ist, beweisen nicht zuletzt die Szenen, in denen er versucht, gemeinsam mit Ehefrau Emily, die er 2019 im bekannten Mega-Park kennenlernte, das turbulente Familienleben zu organisieren. Dass TV-Kameras kein Neuland für die Auswandererfamilie sind, wird den Zuschauern schnell klar: Seit 2020 wird das Paar bereits regelmäßig von der Doku-Reihe Goodbye Deutschland begleitet.

Lorenz startete seine Karriere einst als Radiomoderator und Urlaubsanimateur, bevor Comedy-Größe Bernd Stelter (64) ihn entdeckte. Nach seiner Ausbildung an der Comedy Academy zog es ihn 2006 nach Hamburg – und bald auf die Bühne des Mega-Parks auf Mallorca. Dort entwickelte sich Lorenz unter seinem Künstlernamen zum gefeierten Stimmungssänger. Mit über 250 Auftritten pro Jahr ist er einer der Dauerbrenner der Partyszene. Doch der Entertainer kann mehr: Auch bei TV-Shows wie Das perfekte Promi-Dinner und auf Festivalbühnen wie Tomorrowland bewies er bereits, dass sein Mix aus Bühnenwahnsinn und Bodenständigkeit gut ankommt.

Musikvideo: "Lorenz Büffel" mit "Der Zug hat keine Bremse" Lorenz Büffel, 2024 auf Mallorca

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihrem Sohn Bruno im Oktober 2024

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten, TV-Persönlichkeiten

