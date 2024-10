Das Baby ist da: Lorenz Büffel ist wieder Papa geworden

Große Freude bei Ballermann-Star Lorenz Büffel (45): Sein zweiter Sohn ist auf der Welt! Der Schlagersänger und seine Partnerin Emily Gierten sind Eltern eines kleinen Jungen geworden. Auf Instagram teilt das Paar nun die frohe Nachricht mit seinen Fans und postet ein erstes Foto des Neugeborenen. "Wir lieben dich unendlich! Unser kleiner Mallorquiner", schreibt Mama Emily stolz zu dem Bild. Der kleine Junge namens Bruno erblickte am 28. Oktober das Licht der Welt – Mutter und Kind sind wohlauf, und die Familie könnte nicht glücklicher sein.

Auch weitere Details gibt der frischgebackene zweifache Papa schon preis: Sein Sohn sei 51 Zentimeter groß und wiege 3840 Gramm. Überglücklich über sein Familienglück schreibt Lorenz: "Emily, ich bin so stolz darauf, wie ihr das gemeistert habt." Zu der Geburt ihres zweiten Kindes gratulieren dem Paar zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen. So kommentieren Lucas Cordalis und Loona: "Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid ja zuckersüß!" und "Oh wow. Der Kleine ist da. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben." Auch Jürgen Milski meldet sich mit lieben Worten: "Möge er euer Leben mit viel Liebe, Freude und unvergesslichen Momenten bereichern. Genießt die Zeit zu viert und habt viele schöne, aufregende Abenteuer!"

Für Lorenz und Emily ist es das zweite Kind. Ihr erster Sohn Leo kam 2020 zur Welt. Die Familie lebt auf Mallorca, wo der Sänger regelmäßig mit seinen Hits wie "Johnny Däpp" die Partygäste des Ballermanns begeistert. Abseits der Bühne genießt Lorenz die Ruhe in seinem Familienleben. Erst vor wenigen Tagen gab er bekannt, dass er für seine Liebsten seine Karriere etwas zurückschrauben möchte. "Ich werde wirklich kürzertreten", erklärte er gegenüber Der Westen. Er wolle nur noch wenige Konzerte in Deutschland spielen und den Fokus eher auf Mallorca setzen.

Instagram / lorenzbueffel Emily Gierten und ihr neugeborener Sohn

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten zeigen Ultraschallbild von Baby Nummer zwei

