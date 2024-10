Lorenz Büffel verrät das Geschlecht seines zweiten Kindes

Lorenz Büffel (45) und seine Frau Emily Gierten erwarten derzeit Baby Nummer zwei. Bei der Olé-Party auf Schalke verkündet der Schlagersänger nun im Gespräch mit Bild das Geschlecht des ungeborenen Kindes: "Durch Emily hat sich mein Rock'n'Roll-Leben verändert. Deshalb freue ich mich auch, dass wir einen zweiten Jungen bekommen. Die Büffelherde wird größer." Den Auftritt nimmt der werdende Vater auch nur wahr, da ihm seine Liebste und deren Ärztin ein gutes Gefühl gegeben haben. "Wenn es bei Emily losgeht, sage ich alles ab. Da gibt es keine Diskussion, dann möchte ich an ihrer Seite sein", betont er.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs verrät Lorenz mehr über die Zukunftspläne seiner kleinen Familie. "Wir haben ein Haus auf Malle gekauft, wir zahlen da Steuern, wir haben die Lorenz Büffel GmbH für die Jobs im Megapark und in Deutschland gegründet. Der Samstag wird der Büffeltag, dazu mindestens 85 Auftritte im Megapark", erklärt er und ergänzt: "Also trete ich ein bisschen kürzer, aber die Anzahl an Shows bleibt, nur eben auf Ma-Ma-Mallorca."

Im Mai verkündete das Paar auf Instagram die Baby-News. "Wir sind schwanger mit Baby Nummer zwei!", schrieben sie unter ein Foto, auf dem der gemeinsame Sohn Leo ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Emily und Lorenz gaben sich im August 2020 das Jawort und feierten vergangenes Jahr auf Mallorca dann vor zahlreichen Gästen eine große Hochzeit.

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten, TV-Persönlichkeiten

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten zeigen Ultraschallbild von Baby Nummer zwei

