Malle-Sänger Lorenz Büffel plant eigenes "Star Wars"-Museum

Lorenz Büffel (45), der als Stimmungsmacher mit Hits wie "Beate, die Harte" am Ballermann bekannt wurde, hat in einem Interview mit RTL eine überraschende Zukunftsvision geteilt: Er wolle sein eigenes Star Wars-Museum ins Leben rufen. Seine galaktische Reliquiensammlung sei mittlerweile so beeindruckend, dass er sie nicht mehr nur für sich behalten wolle. Selbst Visitenkarten habe Lorenz bereits drucken lassen, um sein Vorhaben direkt beim nächsten großen Fantreffen, der sogenannten "Star Wars Celebration" in Tokio, zu bewerben.

Schon seit frühester Kindheit sei Lorenz, bürgerlich Stefan Scheichel-Gierten, dem Film-Universum verfallen. "Seitdem ich sechs Jahre alt bin, bin ich ein unfassbarer „Star Wars“-Fan. Also quasi schon fast mein ganzes Leben!", erklärte er im Gespräch mit dem Sender begeistert. Auch seinen vierjährigen Sohn Leo habe er bereits angesteckt, und sei sich sicher, dass auch sein jüngster Spross Bruno früher oder später der Faszination erliegen werde. Allerdings dürfe er seine Sammlung zu Hause nicht überall ausbreiten, weshalb er sich mittlerweile ein eigenes Zimmer eingerichtet habe – inklusive eines Originalsteins von der Playa de Palma, der eine händisch nachgebaute Eiswelt ziert.

Abseits seiner Sammelwut erlebt Lorenz aktuell eine aufregende Zeit als zweifacher Vater. Nach der Geburt seines zweiten Sohnes im Frühjahr bringt der Sänger seine Rollen als Papa und Mallorca-Entertainer offenbar meisterhaft unter einen Hut. Seine Frau Emily, die er 2021 heiratete, stehe dabei fest an seiner Seite, wie der 45-Jährige im Interview betonte. Obwohl sie seine Leidenschaft für das galaktische Epos zunächst kritisch beäugt habe, begleite sie sein aktuelles Vorhaben eines privaten Museums jetzt mit viel Geduld und Empathie. Fans dürfen gespannt bleiben, wann sich die Tore von Lorenz' privater Sternenkrieger-Ausstellung tatsächlich öffnen werden.

